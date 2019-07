Bertolini tra i 10 candidati al miglior allenatore di calcio femminile Nessun italiano

Mondiale Femminile - l’Italia rientra a casa. Bertolini : “Il momento più bello?” il Ct risponde così : L’Italia rientra a casa. Dopo un Mondiale Femminile giocato alla grande, e da cui escono a testa altissima, le ragazze azzurre sono sbarcate all’aeroporto di Fiumicino, accolte con grande affetto. “Siamo molto sorprese, sapevamo che in Italia c’era affetto nei nostri confronti – spiega a Sky Sport Milena Bertolini – ma non ci aspettavamo assolutamente una accoglienza del genere. Ci auguriamo che tutto ...

Mondiale femminile - Milena Bertolini : “abbiamo già raggiunto un grande traguardo” : “Il tricolore sta portando bene. Questa partita era fondamentale per passare agli ottavi, che per noi è un grande traguardo”. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale femminile Milena Bertolini che commenta ai microfoni di RaiSport la netta vittoria contro la Giamaica. “Abbiamo sentito la partita a livello emotivo, nel primo tempo eravamo un po’ bloccate però siamo state brave”, aggiunge la ct. “Ci ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Dobbiamo rimanere concentrate ed essere realistiche - contro la Giamaica sarà una sfida decisiva” : La Nazionale italiana ha cominciato con una splendida vittoria in rimonta contro l’Australia la propria avventura nei Mondiali femminili 2019 in corso di svolgimento in Francia. L’entusiasmo intorno alle ragazze azzurre è cresciuto sensibilmente e l’attesa per la seconda partita contro la Giamaica, sconfitta all’esordio dal Brasile con un netto 3-0, è già particolarmente elevata. Il tecnico Milena Bertolini è intervenuta ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Dobbiamo rimanere concentrate ed essere realistiche - contro la Giamaica sarà una sfida decisiva” : La Nazionale italiana ha cominciato con una splendida vittoria in rimonta contro l’Australia la propria avventura nei Mondiali femminili 2019 in corso di svolgimento in Francia. L’entusiasmo intorno alle ragazze azzurre è cresciuto sensibilmente e l’attesa per la seconda partita contro la Giamaica, sconfitta all’esordio dal Brasile con un netto 3-0, è già particolarmente elevata. Il tecnico Milena Bartolini è intervenuta ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Italia-Australia 2-1. Milena Bertolini : “Ragazze fantastiche : vi abbiamo fatto innamorare” : L’Italia ha esordito col botto ai Mondiali 2019 di calcio femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto l’Australia per 2-1: dopo essere passate in svantaggio nel primo tempo, le azzurre sono riuscite a ribaltare il risultato grazie a una doppietta di Barbara Bonansea. Spettacolare gol all’ultimo secondo che ha mandato in visibilio tutte le ragazze, al grande ritorno in una rassegna iridata dopo venti anni di ...

VIDEO Milena Bertolini - Mondiali calcio femminile : “Voglio un’Italia compatta contro l’Australia - cerco flessibilità”. Azzurre pronte per il debutto : Manca sempre meno all’attesissimo debutto dell’Italia ai Mondiali 2019 di calcio femminile previsto per domenica 9 giusto alle ore 13.00. Le Azzurre affronteranno l’Australia a Valenciennes (Francia) e cercheranno di agguantare una vittoria importantissima in ottica qualificazione agli ottavi di finale, la nostra Nazionale torna a disputare una rassegna iridata dopo venti anni di assenza e l’obiettivo è quello di figurare ...