Berlusconi lancia appello ai moderati per una federazione di centro

Berlusconi lancia "Altra Italia" : "Creare una federazione di centro" : “Chiamo a raccolta tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte dell”altra Italià. Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo, alternativo alla sinistra, in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centro-destra”. E’ l’appello lanciato dal Presidente Silvio Berlusconi, secondo cui di ...

Berlusconi lancia "Altra Italia" : «Non un nuovo partito ma costituente per una federazione di centro» : Silvio Berlusconi lancia "Altra Italia" sostenendo che non sarà un nuovo partito ma la costituente per una federazione di centro. «Chiamo a raccolta tutti i soggetti, i singoli...

Silvio Berlusconi lancia Altra Italia : “Una federazione per ricostruire il centrodestra” : Silvio Berlusconi rilancia un nuovo centro moderato, "in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centrodestra". E lo fa in un momento in cui il suo partito, Forza Italia, viene messo sotto scacco da un lato dal fuoco amico di Giovanni Toti, e dall'altro dal potere egemonico della Lega fra le forze politiche di destra.Continua a leggere