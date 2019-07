Basta con la “secessione dei ricchi” Sul divario con il nord l’élite meridionale

Silvio Berlusconi - lo sfogo brutale : "Ora Basta - è un violento". Domani la resa dei conti in Forza Italia : La svolta, con la nomina di Giovanni Toti e Mara Carfagna, in Forza Italia non c'è stata. Responsabilità soprattutto del primo, che continua la sua campagna contro il partito strutturato così come è oggi. E Silvio Berlusconi sarebbe stanco, deluso. "Che delusione", gli attribuisce le parole Repubbli

Basta strade contromano : FM-World Radio App porta in Italia il sistema BOSCH Wrong Way : Grazie a FM-World Radio App sbarca in Italia il sistema ideato da BOSCH per evitare che il guidatore di un veicolo imbocchi una strada contromano L'articolo Basta strade contromano: FM-World Radio App porta in Italia il sistema BOSCH Wrong Way proviene da TuttoAndroid.

The Bastard Sons Of Dioniso in tour - i prossimi concerti : THE Bastard Sons OF Dioniso proseguono la nuova stagione di concerti che li vede impegnati sui palchi di tutta la penisola. Il trio rock trentino ha appena pubblicato il singolo “IL FALEGNAME”, in una versione riarrangiata che vede la partecipazione di Davide “Divi” Autelitano, cantante e bassista de I Ministri. “Il falegname”, infatti, è un brano contenuto in “Cambogia”, l’ultimo album di The Bastard Sons Of Dioniso, uscito per ...

Campoli - nella foto con le nonne e i bimbi migranti c’è l’Italia e Basta. Il resto sono rigurgiti : foto: Mario Gisoldi, Facebook nella foto di Campoli non c’è l’Italia che ci piace, c’è l’Italia e basta. Ché se c’è una cosa connaturata alla nostra patria identità, quella è l’ospitalità del popolo di mare, l’empatia vero gli altri del popolo dominato e creolo. Ogni stranezza sovranista, ogni sussulto nazionalista, è rigurgito relativamente nuovo, ignoranza della nostra storia che ha sempre inglobato. nella foto di Campoli non c’è da ...

Usa - Trump avvisa Google e Apple su rischi sicurezza e dazi : “Basta fare affari con la Cina e produrre pezzi del Mac nelle loro fabbriche” : Donald Trump attacca i giganti del web e dell’hi-tech statunitense, in particolare Google e Apple. Mountain View è finita nel mirino del presidente degli Usa per i suoi rapporti con la Cina che, a suo avviso, “potrebbero creare problemi di sicurezza nazionale”. Per questo, ha spiegato il tycoon, “se c’è un problema, lo scopriremo. Spero sinceramente di no”. Lo sfogo di Trump ha poi raggiunto anche gli uffici ...

La prova del cuoco? Non Basta - promozione clamorosa per Elisa Isoardi : conquista la prima serata in Rai : Era già stata ospite per una sera e aveva incantato tutti. Evidentemente Elisa Isoardi ci ha preso gusto. Secondo TvBlog, l'ex fidanzata di Matteo Salvini sarà una concorrente di Ballando con le stelle. Elisa avrebbe ceduto alle avances di Milly Carlucci. Nella prossima stagione televisiva per Elisa

Carola Rackete - contro la comandante e la Ue in campo i generali : "Basta umiliazioni per l'Italia" : La sfida del mare lanciata da Carola Rackete - la capitana "speronatrice" della Sea Watch - nei confronti dello Stato italiano, si è spostata da settimane su terra e minaccia di arrivare all' Europarlamento di Bruxelles. È notizia nota, infatti, che il prossimo 3 ottobre l' attivista immigrazionista

Carabiniere ucciso a Roma con 8 coltellate. Salvini : «Lavori forzati al Bastardo assassino» : Otto coltellate, che hanno colpito anche il cuore. É stato colpito più volte, in varie parti del corpo, il Carabiniere ucciso nella notte a Roma mentre era in servizio....

Giulia De Lellis infuriata e sbotta contro i fan : 'Non ho parole - Basta spoilerarmi cose' : Giulia De Lellis furiosa con le sue fan su Instagram. Nelle scorse ore, l'ex protagonista di Uomini e donne si è letteralmente infuriata con le sue 'bimbe' le quali dopo aver appreso che la ragazza aveva cominciato a guardare la terza stagione de La casa di carta su Netflix, hanno cominciato a bombardarla di messaggi privati in cui le spoileravano ciò che sarebbe accaduto nel corso dei prossimi episodi. Un gesto che non è piaciuto per niente ...

Salvini-Conte - lo scontro agita il governo. L’appello di Mattarella : “Basta conflitti” : Il leader leghista snobba l’intervento del premier sul caso Savoini: “Il suo discorso mi interessa meno che zero”

Manovra - Conte incontra le parti sociali : “Cominciano i lavori”. M5s propone taglio del cuneo fiscale di 4 miliardi. Lega : “Non Basta” : “Oggi cominciamo ufficialmente i lavori preparatori per la Manovra economica“. Parola del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha invitato a Palazzo Chigi le parti sociali per ascoltare e presentare le dichiarazioni di intenti del governo. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la convocazione delle parti sociali da parte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che infatti non è presente al tavolo con il premier, mentre ...

M5S - Basta pensare alle poltroneSi riparta dalle base (con Dibba) : Se i 5s volessero intervenire in modo corretto e sperare di risollevarsi, oltre a non compiere cappelle clamorose come quella del mandato zero, attuata mentre altri leader politici passano da supereroi, dovrebbero agire almeno (almeno) in due direzioni secondo il mio pensiero: base e programma Segui su affaritaliani.it

Lega-Russia - Di Maio : “Conte in Aula? Generoso. Salvini doveva esserci - ma Basta divisioni”. Poi la proposta del taglio del cuneo fiscale : Dopo che Conte ha smentito le ricostruzioni di Salvini durante l’informativa al Senato sul ruolo e le presenze in Russia di Savoini, dopo le mancate informazioni date dallo stesso leghista a Palazzo Chigi e la decisione – poco apprezzata dal premier – del M5s di non presentarsi a Palazzo Madama, Di Maio sceglie invece di non insistere sul caso Russia-Lega: “Se Salvini deve venire in Aula dopo le parole di Conte, anche a ...

Salvini : «Le parole di Conte? Mi interessano meno di zero» Di Maio : «Adesso Basta litigi» Ascolta l’intervento : l’audio : A Radio anch’io il ministro dell’Interno e vicepremier è intervenuto sulle dichiarazioni del presidente del Consiglio e sulle proteste no Tav organizzate sul cantiere di Chiomonte.