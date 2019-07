Basket | Trentino Cup 2019 | secondo impegno per l’Italia Stasera la finale con la Costa

Fonte : oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il cammino di preparazione dell’Italia verso i Mondiali diè iniziato con una vittoria contro la Romania. La squadra di Meo Sacchetti è in ritiro a Trento, dove oggi giocherà ladellaCup contro lad’Avorio. Si tratta delper gli azzurri, che ieri hanno disputato un’ottima gara contro i rumeni, battuti per 88-60 al termine di un match dominato dall’Italia. Un buon esordio dunque per gli azzurri, che avevano proprio cominciato contro la Romania nel novembre 2017 la loro avventura nelle Qualificazioni Mondiali. Il migliore ieri sera è stato Alessandro Gentile con 14 punti ed in doppia cifra sono andati anche Awudu Abass e Pietro Aradori. Una buona gara anche per Amedeo Tessitori, autore di nove punti, che potrebbe essere la sorpresa tra i dodici convocati per il Mondiale, vista la quasi sicura assenza di Nicolò ...

