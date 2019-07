Basket | Trentino Cup 2019 | Italia vincente in finale sulla Costa d’Avorio | Alessandro

Fonte : oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Secondo successo e vittoria complessiva allaCupper la Nazionalena di, alle prese con le prime tappe del cammino di avvicinamento ai Mondiali di Cina in programma ad inizio settembre in Cina. La formazione di Meo Sacchetti ha avuto la megliod’Avorio con il punteggio di 69-58, al termine di una partita cominciata in maniera decisamente brillante ma proseguita e conclusa all’insegna delle difficoltà. La squadra africana, guidata dall’no Paolo Povia e qualificatasi alla prossima rassegna iridata, ha infatti fatto valere la propria fisicità disputando una prova di tutto rispetto al meglio delle proprie possibilità. Diversamente gli azzurri hanno attraversato molti passaggi a vuoto, specialmente in fase offensiva dove non possono non farsi sentire le assenze di Datome, Belinelli e Gallinari. Il migliore in campo è stato senza ...

