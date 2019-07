Basket | Mondiali 2019 | il Giappone presenta il suo roster C’è Rui Hachimura

Basket : Italia vincente all’esordio nella preparazione per i Mondiali - a Trento Romania battuta 88-60 : Comincia con un successo la fase di preparazione dell’Italia per i Mondiali di Cina 2019. Nel primo match della Trentino Basket Cup, gli azzurri allenati da Meo Sacchetti superano la Romania con il punteggio di 88-60, e domani affronteranno, sempre alle 20:30, la Costa d’Avorio (allenata dal milanese Paolo Povia), che ha battuto nel pomeriggio la Svizzera della star NBA Clint Capela per 69-68. La Nazionale è protagonista di una buona ...

Basket - Mondiali 2019 : domani l’Italia inizia i match di avvicinamento alla rassegna iridata con la Trentino Basket Cup : Comincia domani l’avvicinamento dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019: la Nazionale di Meo Sacchetti inizia il tempo delle amichevoli e anche delle valutazioni sugli elementi da portare a Foshan, sede del primo girone dal 31 agosto al 4 settembre, con gli azzurri sorteggiati assieme ad Angola, Filippine e Serbia. L’occasione di cominciare verrà dalla Trentino Basket Cup, un appuntamento ormai tradizionale che si svolge alla BLM ...

Mondiali Basket 2019 – Questa volta il rifiuto è del Team USA : Carmelo Anthony non verrà convocato : Il Team USA non prenderà in considerazione la possibilità di convocare Carmelo Anthony per i Mondiali di Basket 2019: il giocatore è fermo da diversi mesi e non rappresenta una scelta valida per coach Popovich Estate di tanti (e grandi) rifiuti quella del Team USA che si avvicina ai Mondiali di Basket 2019 con defezioni importanti. Neanche presi in considerazione i vari LeBron James, Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant e Kawhi ...

Mondiali Basket 2019 – Team USA fortemente rimaneggiato : ecco i 17 convocati per il training camp : Gregg Popovich ha stilato la lista dei 17 convocati del Team USA per il training camp di Las Vegas: la formazione americana è apparsa fortemente rimaneggiata dalle tante assenze Dopo aver preso atto delle numerose assenze importanti, coach Popovich ha dovuto ridisegnare in corsa l’idea del Team USA che affronterà i prossimi Mondiali di Basket 2019. Le assenze dei vari LeBron, Durant, Curry, Leonard, Irving, George nemmeno presi in ...

Basket - Mondiali 2019 : i 17 pre-convocati degli USA - quante assenze per i Campioni in carica : Gregg Popovich, Commissario Tecnico degli USA, ha definito una lista di 17 giocatori preoconvocati per i Mondiali 2019 di Basket. I cestisti si ritroveranno a Las Vegas per un collegiale dal 5 al 8 agosto, il Guru del movimento a stelle e strisce ha dovuto fare a meno di diverse stelle che si sono defilate negli ultimi giorni: Anthony Davis, James Harden, Eric Gordon e CJ McCollum ma anche Bradley Beal, Tobias Harris, Damian Lillard. A questo ...

Mondiali Basket 2019 – Lillard e DeRozan dicono no al Team USA : Randle e Brown si uniscono al training camp : Damian Lillard e DeMar DeRozan dicono no al Team USA per i Mondiali di Basket 2019: i due giocatori preferiscono dare priorità alla stagione NBA. Julius Randle e Jaylen Brown si uniscono al training camp Il Team USA incassa altri due pesanti ‘no’ in vista dei Mondiali di Basket 2019. Damian Lillard e DeMar DeRozan hanno rifiutato la convocazione per la kermesse cinese, preferendo dare priorità alla preparazione della prossima stagione NBA. ...

Basket - Mondiali 2019 : Team Usa sempre più rimaneggiato - spiccano le assenze di Lillard e DeRozan : Non sembra esserci pace per coach Gregg Popovich nel percorso di avvicinamento ai Mondiali 2019 di Basket, che prenderanno il via il 31 agosto in Cina. L’allenatore del Team Usa deve infatti fare i conti con diverse defezioni importanti che si stanno accumulando giorno dopo giorno rispetto al roster dei 20 pre-convocati diramato lo scorso 10 giugno. Dopo i primi forfait di Anthony Davis, James Harden, Eric Gordon e CJ McCollum, negli ...

Barilla sarà main sponsor della nazionale di Basket ai Mondiali : A poco più di un mese dall'inizio dei Mondiali di basket 2019 in Cina e dalle sfide con Serbia, Angola e Filippine, prende il via con il raduno Milano

Basket - Mondiali 2019 : Bruno Fernando e Yanick Moreira tra i preconvocati dell’Angola - avversaria dell’Italia nel girone : Cominciano a prendere forma le rose delle prossime avversarie della Nazionale italiana nei Mondiali 2019 di Basket maschile che si svolgeranno in Cina tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. La formazione allenata da Meo Sacchetti dovrà vedersela con Serbia, Angola e Filippine nel girone eliminatorio e in giornata la Federazione dell’Angola ha comunicato ufficialmente la lista dei convocati per il primo raduno in vista della ...

Mondiali Basket 2019 – Gallinari sicuro : “l’emozione che ti dà una medaglia con la Nazionale è impagabile” : Il Gallo ha parlato in occasione del Media Day tenutosi nella mattinata di oggi nella sede di Sky Sport a Milano Il Mondiale in Cina si avvicina, l’Italia si prepara al meglio per provare ad andare più avanti possibile nella competizione. Non sarà però un’impresa semplice, considerando che del gruppo azzurro, solo Marco Belinelli ha disputato in passato un Mondiale. Un deficit di esperienza che comunque non spaventa Danilo ...

Mondiali Basket 2019 – L’emozione di Datome : “da capitano gioie e delusioni doppie. Sarà speciale indossare la maglia dell’Italia” : Gigi Datome descrive la sua emozione per i prossimi Mondiali di Basket 2019: il capitano azzurro è pronto a guidare l’Italia nel corso della kermesse cinese I Mondiali di Basket 2019 si avvicinano e l’Italia è pronta a lavorare in vista della kermesse cinese. C’è tanta emozione per gli azzurri che, Belinelli a parte, vivranno il primo Mondiale delle loro carriere. Lo spiega uno fra i più esperti del gruppo, capitan Gigi ...

Mondiali Basket 2019 – Belinelli lancia la sfida… agli USA : “un sogno giocare contro di loro e battere coach Popovich” : Marco Belinelli in fiducia in vista dei Mondiali di Basket 2019: la guardia dell’Italia sogna una sfida contro gli Stati Uniti e il suo coach agli Spurs Gregg Popovich I Mondiali di Basket 2019 si avvicinano e nonostante le tante defezioni, gli Stati Uniti sono sempre la squadra da battere. Non avranno LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant o James Harden, ma le ‘riserve’ del Team USA restano pur sempre validi elementi ...

Mondiali Basket 2019 – Caso Hackett - il presidente Petrucci spiega : “io buon padre di famiglia. Mi auguro che venerdì verrà in ritiro” : Giovanni Petrucci commenta il Caso riguardante lo sfogo di Daniel Hackett: il presidente della FIP, sceglie la linea del dialogo con il giocatore Nelle ultime ore in casa Italia è scoppiato il Caso Daniel Hackett. Il playmaker campione d’Europa con il CSKA Mosca non si è presentato in ritiro, a causa di problemi personali, spiegando che si unirà al resto degli azzurri che parteciperanno ai Mondiali di Basket 2019 solo venerdì. Il giocatore ...

Mondiali Basket 2019 – Anche Tobias Harris si chiama fuori : altra assenza pesante per il Team USA : Tobias Harris ha annunciato il suo forfait per i Mondiali di Basket 2019: il cestista dei Sixers dà priorità alla prossima stagione NBA La vera notizia ormai sta nel trovare una conferma. Il Team USA continua ad incassare solo ‘no’. Un altro giocatore che si è messo molto in luce nel corso della scorsa stagione, Tobias Harris, ha deciso di negare la sua presenza ai Mondiali di Basket 2019. La stella dei Sixers, trasferitosi a Philadelphia ...