Bagno di folla per Marco Mengoni a RisorgiMarche | ultima di Fuori Atlantico Tour

Bagno di folla per i Gigli di Nola : in migliaia in piazza sotto il sole : Nola - Bagno di folla per i Gigli di Nola che oggi saranno protagonisti della festa dedicata a San Paolino. Dai luoghi di costruzione, gli otto steli di legno e cartapesta e la barca sono...

Giro d’Italia – Festa rosa in Ecuador : Carapaz sfila sotto la pioggia! Bagno di folla per Richard [GALLERY] : Che accoglienza per Richard Carapaz in Ecuador: grande Festa per il vincitore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz ha fatto rientro ieri nella sua terra natia: il ciclista della Movistar, vincitore del Giro d’Italia 2019 ha ricevuto un’accoglienza calorosissima sin dal suo atterraggio all’aeroporto di Quito. Una grande Festa in Ecuador per il vincitore della Corsa rosa che, scortato da ciclisti, ha sfilato su un ...