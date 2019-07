Autonomia | Siamo Veneto | diamo segnale forte a Roma | indire referendum per indipendenza

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Venezia, 31 lug. (AdnKronos) – ‘Dopo 650 giorni di prese in giro da parte del Governo sulla questione, ule armi che abbiamo a disposizione per farci rispettare. Ho chiesto ai colleghi capigruppo in Consiglio Regionale di sostenere la mia richiesta al Presidente della prima commissione di calendarizzare la Pdl per l’indizione delper l’delcome arma di pressione per costringere il Governo a prendere sul serio la richiesta diche viene dal nostro territorio”, Antonio Guadagnini capogruppo consiliare regionale diinterviene così nel dibattito sul processo autonomista.‘Sono convinto che se facciamo partire l’iter per l’approvazione di questa legge – continua Guadagnini – il Governo sarà messo nelle condizioni di non poter più tergiversare. Ritengo questa ...

