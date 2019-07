Autonomia : Siamo Veneto - diamo segnale forte a Roma - indire referendum per indipendenza : Venezia, 31 lug. (AdnKronos) - “Dopo 650 giorni di prese in giro da parte del Governo sulla questione Autonomia, uSiamo le armi che abbiamo a disposizione per farci rispettare. Ho chiesto ai colleghi capigruppo in Consiglio Regionale di sostenere la mia richiesta al Presidente della prima commission

De Luca vs Giarrusso : “Difendere Autonomia magistratura”. “Detto dal Pd è sorprendente”. Bagarre in commissione : “Non siamo in tv” : Scintille nelle commissioni Politiche dell’Unione europea riunite di Camera e Senato, a Montecitorio, durante l’audizione dei membri italiani del Parlamento europeo. Piero De Luca, deputato del Partito democratico e figlio del presidente della Regione Campania, pone l’accento sulle priorità sulle priorità della nuova legislatura europea e tra queste “il rafforzamento dello stato di diritto perché – spiega – non è una ...

Autonomia - Corrao (M5s) : “Attilio Fontana dice che siamo cialtroni? Queste parole se le dica allo specchio. Alla Lega importa solo il Nord” : “Il presidente della Regione Lombardia dice che il M5s è cialtrone e che Conte è stato coinvolto in una cialtronata? Queste parole, per me, Fontana se le può dire allo specchio. Ovviamente le rispediamo dritte dritte al mittente”. Così, a Omnibus (La7), l’europarlamentare del M5s, Ignazio Corrao, commenta le durissime dichiarazioni pronunciate dal governatore lombardo della Lega, Attilio Fontana, all’indomani del vertice ...

Autonomia : Conte - in dirittura d’arrivo - ci siamo : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Sulle autonomie sono “lieto di annunciare che nel vertici di oggi sono stati compiuti significativi passi avanti, ieri tutto il pomeriggio l’ho dedicato a lavorare” al testo. Oggi abbiamo “compiuto passi avanti, siamo in dirittura finale, settimana prossima ci sarà un altro incontro e confido si stia aprendo la finestra per portarlo in Cdm. Ho preso un impegno, sancito dal contratto ...

Autonomia : Zaia - 'siamo al Conclave - prima o poi arriverà la fumata bianca' : Padova, 16 lug. (AdnKronos) - "Così come siamo arrivati in fondo con le Olimpiadi e con le Colline del Prosecco patrimonio dell'Unesco, arriveremo in fondo alla partita dell'Autonomia, che è diventata quasi un Conclave: a forza di fumate nere, alla fine vedremo anche una fumata bianca. Poi si tratte

