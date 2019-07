Astronomia | viaggio su Cerere | alle radici dell’Ahuna Mons con Dawn

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) La sua altezza supera i 4000 mila metri ed ha una base di 20 chilometri di diametro: queste misure, simili a quelle del Monte Bianco, caratterizzano l’Ahuna, il rilievo più alto presente su, pianeta nano della Fascia degli Asteroidi. La montagna, che deve il suo nome ad una festa del raccolto presso la popolazione dei Sumi Naga in India, ha suscitato l’interesse della comunità scientifica sin dprime osservazioni ed è al centro di uno studio, mirato ad indagarne le origini e recentemente pubblicato su Nature Geoscience (articolo: “Slurry extrusion on Ceres from a convective mud-bearing mantle”). La ricerca, coordinata dall’Esa, è stata svolta da un team internazionale di geologi e ha visto anche il coinvolgimento dell’Università “La Sapienza” di Roma, del Jet Propulsion Laboratory della Nasa e dell’agenzia spaziale tedesca Dlr. Il gruppo di lavoro – riporta Global ...

