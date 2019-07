Assunzioni scuola 2019 docenti | ATA ed educatori | i numeri

Scuola - Assunzioni docenti 2019/20 ultime notizie : Malpezzi sbotta ‘Cosa ci sta a fare Bussetti?’ : Simona Flavia Malpezzi ha duramente criticato, sulla propria pagina Facebook, l’operato dell’attuale ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, anche e soprattutto in merito alle prossime immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020. Il ‘taglio’ di 5000 docenti operato dal Mef rispetto al numero indicato da Bussetti viene ritenuto inaccettabile anche e soprattutto in considerazione ...

60mila Assunzioni e 3 concorsi per la scuola pubblica. L'annuncio di Bussetti : Ben sessantamila assunzioni e tre concorsi riservati alla scuola pubblica. Sono questi i numeri anticipati dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.“Questa settimana presenteremo in Consiglio dei Ministri un pacchetto scuola. Siamo pronti. Lo schema di decreto legge è già stato inviato da giorni a Palazzo Chigi per l’ istruttoria preliminare e, salvo ...

Assunzioni scuola 2019/20 : quando iniziano? : quando comincerano le immissioni in ruolo 2019/20? Da programma, le operazioni sarebbero dovute iniziare il 26 luglio con l’invio del contingente e delle istruzioni operative. Si spera che il ritardo non superi la giornata odierna. Le Assunzioni riguardano 58.627 docenti, di cui 14.552 per il sostegno. Tutti attendono di conoscere la distribuzione dettagliata, sebbene i sindacati ne abbiano già dato un’idea. Nel frattempo, gli US ...

Assunzioni scuola 2019/20 al via - quanti posti vuoti? Quanto tempo per svuotare le graduatorie? : Questa settimana prendono il via le Assunzioni 2019/20 nella scuola. In settimana, il Miur renderà nota la distribuzione del contingente per province e classi di concorso, mentre ha già fornito le istruzioni ai sindacati e agli Uffici scolastici. I posti vuoti sono tant, come mostra l’infografica de La Stampa. Vedi le schede per provincia. Assunzioni scuola: Quanto tempo per svuotare le graduatorie? Nonostante i posti per le immissioni ...

Scuola - saltano le Assunzioni dei docenti su base regionale : Cambia il testo sulll’Autonomia. Conte: i governatori non avranno tutto. M5S soddisfatto, il leghista Zaia: “Allucinante, la misura è colma. Basta rinvii”

Scuola - la Lega cede a M5S : saltano le Assunzioni dei prof su base regionale : Non ci saranno dipendenti della Scuola che passeranno alle regioni, non ci saranno stipendi regionali, non ci saranno stipendi di serie A e di serie B. Così il sottosegretario...

Assunzioni scuola 2019/20 infanzia e primaria : ecco come avverranno - testo ufficiale : Assunzioni scuola infanzia e primaria 2019/20: come arrerranno? Il testo della Camera, che include i provvedimenti in favore del personale della scuola, presenta la sequenza operativa, già annunciata in via ufficiosa. Le immissioni in ruolo, dunque, avverranno: 50% da GaE 50% da concorsi (concorso ordinario 2016 e concorso straordinario 2018). Diplomati magistrale: che fine faranno? Nel documento che spiega le immissioni in ruolo per la ...

Scuola - Assunzioni docenti ultime notizie : Simona Malpezzi torna alla carica contro il Governo : La senatrice del Partito Democratico, onorevole Simona Flavia Malpezzi, ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook, all’interno del quale ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alle immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020. La senatrice punta il dito contro il Governo, colpevole di non aver stanziato un solo ...

Assunzioni scuola 1° settembre : mancano 15 mila docenti in Lombardia - 9000 in Veneto : Si rischia il caos sulle Assunzioni dei docenti nella scuola a partire dal 1° settembre 2019: mancano gli insegnanti precari da assumere e la fotografia del sistema del reclutamento nella scuola, anche per il prossimo anno scolastico, è impietosa, come annunciato dal sindacato Flc Cgil scuola. Il Ministero dell'Istruzione farà fatica a coprire le circa 60 mila cattedre previste dal prossimo settembre: le graduatorie a esaurimento (GaE), infatti, ...

Scuola - Assunzioni docenti ultime notizie : di male in peggio - ora si rischia il caos : Cresce la preoccupazione per l’avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020. Un articolo del quotidiano ‘Il Messaggero’ firmato da Lorena Loiacono mette bene in evidenza come sarà inevitabile la cosiddetta ‘caccia alle maestre e ai professori da mettere in cattedra’. Il Ministero dell’Istruzione, nonostante le migliaia di precari che svolgono il proprio servizio da anni come supplenti, farà molta fatica a coprire ...

Assunzioni scuola 2019/20 - posti disponibili docenti - educatori e ATA : le schede per provincia : Quali sono i posti disponibili per le Assunzioni scuola 2019/20? Il sindacato FLC CGIL, dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità, ha realizzato delle schede analitiche suddivise per regione e provincia che illustrano i posti disponibili per il personale educativo, docenti e Personale ATA. I dati rielaborati sono quelli forniti dal Ministero dell’Istruzione. posti disponibili per le Assunzioni scuola 2019/20 Di seguito le schede con il ...

Assunzioni scuola 2019/20 : i numeri ufficiali - tempistiche : Per le Assunzioni scuola 2019/20 arrivano i numeri ufficiali direttamente dal Ministro Bussetti, nell’intervista di ieri a La Verità. Il ministro conferma che il Mef ha autorizzato 58.627 immissioni in ruolo di docenti, di cui 14.552 per il sostegno. Le tempistiche delle Assunzioni 2019/20 Le nomine per le immissioni in ruolo 2019/20 potranno iniziare già alla fine di questo mese di luglio, per proseguire ad agosto. Come sempre si dice, ...

Scuola - Assunzioni docenti ultime notizie : ‘Verso supplenze record - Miur sta commettendo un gravissimo errore’ : Nonostante i proclami del ministro dell’Istruzione, Bussetti, in merito alla nuova ‘stagione dei concorsi‘, si preannuncia un settembre ‘drammatico’ per la Scuola pubblica italiana, soprattutto per quanto riguarda le regioni settentrionali dove la vacanza di posti sarà superiore rispetto allo scorso anno. Sull’avvio del nuovo anno scolastico andrà sicuramente a pesare la questione riguardante i ...

Scuola - precariato e Assunzioni 2019/20 docenti e ATA ultime notizie : nuova interrogazione al ministro Bussetti : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale ha reso noto il testo dell’interrogazione presentata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. L’esponente del partito pentastellato sta spingendo affinché si proceda all’assegnazione della metà dei posti liberati dall’accoglimento delle domande per Quota 100 al personale ATA e al personale docente per ...