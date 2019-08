Ascolti tv martedì 30 luglio : anche lo speciale di Temptation Island vince la prima serata : Temptation Island: un mese dopo…, lo speciale conclusivo andato in onda dopo l’ultima puntata vera e propria su Canale 5 ha vinto il prime time di martedì 30 luglio con 3.764.000 telespettatori e uno share del 24.14%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film La mia bella famiglia italiana, visto da 2.754.000 telespettatori (share del 15,1%). Su Rai2 Squadra speciale cobra 11 ha ottenuto 1.003.000 e uno share del 5,9% mentre su ...

Ascolti TV | Martedì 30 luglio 2019. Temptation Island – Un Mese dopo vince con il 24.1%. La Mia Bella Famiglia Italiana 15.1% : Temptation Island - Un Mese dopo... - Cristina Su Rai1 La Mia Bella Famiglia Italiana ha conquistato 2.754.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 Temptation Island – Un Mese dopo… ha raccolto davanti al video 3.764.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.003.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.005.000 ...

Ascolti tv martedì 30 luglio 2019 : I dati di ascolto del martedì, tra serie e film estivi. Prime Time Su Rai 1 Il film La mia bella famiglia italiana ha registrato 2.754.000 telespettatori, share 15,1%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato un netto di 1.003.000 telespettatori, share 5,9%. Su Rai 3 Il film The Most Beautiful Day - Il giorno più bello ha registrato 782.000 telespettatori, share 4,2%. Su Canale 5 Temptation Island ha registrato 3.764.000 ...

Ascolti Tv Martedì 30 luglio - soliti 3 - 7 milioni per Temptation - pari tra Cobra 11 e Chicago : Ascolti Tv Martedì 30 luglio (articolo in aggiornamento) Temptation Island extra – Canale 5 – 3.765 milioni e 24.1% La mia bella famiglia italiana (replica) – Rai 1 – 2.754 milioni e 15.1% Chicago Fire 1a Tv Free (2 episodi) – Italia 1 – 1.005 milioni e 5.3% Squadra Speciale Cobra 11 (2 1a Tv + 1 replica) – Rai 2 – 1.003 milioni e 5.9% The Most Beautiful Day. Il giorno più bello – Rai 3 ...

Ascolti TV | Martedì 30 luglio 2019 : Temptation Island - Un Mese Dopo... - Cristina Su Rai1 La Mia Bella Famiglia Italiana ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Temptation Island – Un Mese Dopo… ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 The Most ...

Ascolti Tv Martedì 30 luglio - Temptation Island tra la Famiglia di Rai 1 - Chicago Fire e Cobra 11 : Ascolti Tv Martedì 30 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Temptation Island extra – Canale 5 – milioni e % La mia bella Famiglia italiana (replica) – Rai 1 – milioni e % Chicago Fire 1a Tv Free (2 episodi) – Italia 1 – mila e % Squadra Speciale Cobra 11 (2 1a Tv + 1 replica) – Rai 2 – mila e % The Most Beautiful Day. Il giorno più bello – Rai 3 – mila e % In ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 23 luglio : l’ultima puntata di The Resident vince con 2.3 milioni : È il nuovo appuntamento con la serie ‘The Resident‘, trasmessa da Rai1, il programma più visto della prima serata del 23 luglio con 2.316.000 telespettatori e il 13.3% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, la replica di ‘Rosy Abate‘ con 1.884.000 spettatori e l’11.2% di share. Terzo piazzamento, su Rai3, per ‘La Corte‘ con 978.000 spettatori e il 5.5% di share. A seguire, tra gli ...

Ascolti tv martedì 23 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 The Resident ha registrato 2.316.000 telespettatori, share 13.3%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 887.000 telespettatori, share 5.6%. Su Rai 3 il film La Corte ha registrato 978.000 telespettatori, share 5.5%. Su Canale 5 Rosy Abate ha registrato 1.884.000 telespettatori, share 11.2%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato 944.000 telespettatori, share 5.3%. Su Rete 4 Quelli della Luna ha ...

Ascolti TV | Martedì 23 luglio 2019. The Resident 13.3% - Rosy Abate 11.2%. Il Pesce Innamorato su Tv8 al 4% : The Resident Nella serata di ieri, Martedì 23 luglio 2019, su Rai1 il nuovo appuntamento con la serie The Resident ha conquistato 2.316.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Rosy Abate in replica ha raccolto davanti al video 1.884.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 887.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 944.000 spettatori (5.3%). ...

Ascolti Tv Martedì 23 luglio - The Resident 13.3% - Rosy Abate 11.2% tutto il resto sotto il milione : Ascolti Tv Martedì 23 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)The Resident 1a Tv Free (finale stagione) – Rai 1 – 2.316 milioni e 13.3%Rosy Abate (replica) – Canale 5 – 1.884 milioni e 11.2%La Corte – Rai 3 – 978 mila e 5.5%Chicago Fire 6 1a Tv Free – Italia 1 – 944 mila e 5.3%Squadra Speciale Cobra 11 1a Tv – Rai 2 – 887 mila e 5.6%In Onda – La7 – 792 ...

Ascolti TV | Martedì 23 luglio 2019. The Resident 13.3% - Rosy Abate 11.2% : The Resident Nella serata di ieri, Martedì 23 luglio 2019, su Rai1 il nuovo appuntamento con la serie The Resident ha conquistato 2.316.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Rosy Abate in replica ha raccolto davanti al video 1.884.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La ...

Ascolti TV | Martedì 23 luglio 2019 : The Resident Nella serata di ieri, Martedì 23 luglio 2019, su Rai1 il nuovo appuntamento con la serie The Resident ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Rosy Abate in replica ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Corte ha raccolto davanti ...

Ascolti Tv Martedì 23 luglio - il finale di The Resident - Rosy Abate e Chicago Fire : Ascolti Tv Martedì 23 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)The Resident 1a Tv Free (finale stagione) – Rai 1 – milioni e %Rosy Abate (replica) – Canale 5 – milioni e %Squadra Speciale Cobra 11 1a Tv – Rai 2 – milioni e %Chicago Fire 6 1a Tv Free – Italia 1 – milioni e %La Corte – Rai 3 – mila e %Quelli della Luna – Rete 4 – mila e %In Onda – ...

TeleVideoBlog gli Ascolti di martedì 26 dicembre 1995 : Pippo Baudo numero uno (anche nell'auditel) : Prosegue il nostro viaggio nel tempo e nelle pagine di un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati auditel registrati in una determinata data del passato che, ogni sabato, stiamo esaminando.prosegui la letturaTeleVideoBlog gli ascolti di martedì 26 ...