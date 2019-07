Artico | in fiamme oltre 3 | 2 milioni di ettari di foresta tra Siberia e Yakuzia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Le zone più fredde del pianeta sono colpite dagli incendi.3,2didistanno bruciando in Russia: le regioni più colpite sono quelle di Krasnoyarsk e Irkutsk, in, e la, nell’estremo nord-est. Alcuni incendi hanno riguardato una superficie grande quasi quanto 100mila campi da calcio o l’intera Lanzarote. In Alberta, in Canada, un incendio è stato superiore a 300mila piazzole. I forti venti e le temperature sopra i 30 gradi facilitano il diffondersi delle. Il fumo ha raggiunto alcuni centri abitati vicini agli Urali e gli ambientalisti temono che possa accelerare lo scioglimento dei ghiacci nell’Artide. “La situazione con incendi boschivi nella parte orientale del paese ha da tempo cessato di essere un problema locale delle regioni dellae dell’Estremo Oriente ed è diventata un disastro ambientale in tutto il ...

lucfontana : Brucia il circolo polare artico, fiamme verso Mosca: la mappa degli incendi(via @Corriere) - nicola_pinna : I ghiacciai in fiamme. Più di cento incendi assediano il Circolo polare Artico: la minaccia del surriscaldamento e… - LaStampa : Decine di roghi devastano le foreste intorno al Circolo polare: crescono le temperature e il fuoco attraversa aree… -