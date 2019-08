Arriva il manuale del bravo navigator Ma lascia tante domande senza risposta

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Cinquantacinque pagine (figure comprese), per cominciare a muovere i primi passi da. Iloperativo distribuito dall’Anpal ai suoi neo assunti somiglia molto a un libro dei compiti per le vacanze. E l’associazione non è casuale, visto che ad oggi - in occasione del ‘calcio d’inizio’ tenutosi a Roma, o meglio all’americana “kick-off”, come lo pronuncia il presidente Mimmo Parisi – i 2.978(meno i 471 campani che ancora non sono stati assunti) non sanno con precisione dove passeranno il mese di agosto e se dovranno lavorare, studiare o fare contemporaneamente entrambe le cose. La scorsa settimana hanno firmato un contratto di collaborazione che garantirà loro uno stipendio fisso fino ad aprile 2021, ma al momento non sanno quale sarà il loro effettivo primo giorno di lavoro e nemmeno la ...

