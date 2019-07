Arrestato lo stalker di Giorgia Meloni : la bombardava di messaggi e minacce su Facebook : Continui messaggi sui social, “atti persecutori” veri e propri nei confronti di Giorgia Meloni . Per questo motivi un uomo originario di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, è stato Arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari. Dopo aver accertato che l’uomo è stato l’autore dei messaggi segnalati, proprio nei giorni scorsi pattuglie del Compartimento Polizia Ferroviaria e della Digos ...

Atti intimidatori e vessazioni alla vicina - Arrestato stalker 62enne aquilano : L'Aquila - Nei giorni scorsi, personale della III Sezione della locale Squadra Mobile, ha eseguito l’ordinanza con cui il G.I.P., Dr.ssa BUCCELLA, su richiesta del P.M., Dr. GALLO, ha disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un 62enne aquilano . Gli investigatori, diretti dal Vice Questore Dr. Marco Mastrangelo, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di Atti persecutori e lesioni ...

Stalker minaccia la ex : "Morirai in un incidente". Arrestato 40enne : Rosa Scognamiglio "Morirai in un incidente stradale". Un 40enne di Piacenza finisce agli arresti domiciliari con l'accusa di stalking. La vittima è una giovane donna di trentacinque anni che ha denuciato le persecuzioni di cui era bersaglio agli agenti del nucleo investigativo della polizia locale. “Tu morirai in un incidente stradale”. E scaraventa furiosamente la fidanzata fuori dall'auto in movimento. È stato questo l'episodio ...