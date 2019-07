Arrestato confessa omicidio della influencer russa | “Ha offeso la mia virilità”

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 31 luglio 2019) L'uomoper l'giovaneEkaterina Karaglanova hato di aver ucciso la ragazza con "non meno di cinque coltellate al collo e al petto". Lo riporta l'agenzia Ria Novosti, pubblicando un breve videoconfessione al Comitato Investigativo. L'agenzia di stampa stataleidentifica il presunto omicida come Maksim Gareyev, 33 anni. "Lei - dice l'uomo nel filmato - mi ha insultato piu' volte, hala mia virilita' e mi hariguardo alle mie possibilita' finanziarie. Non mi sono trattenuto e le ho inferto non meno di cinque coltellate al collo e al petto". Ekaterina Karaglanova e' stata trovata morta nel suo appartamento a Mosca chiusa in una valigia con addosso solo una giarrettiera di pizzo e le gambe che penzolavano dalla borsa, troppo piccola per contenerla. Il corpo senza vita era nell'appartamento che la bella 24enne, ...

