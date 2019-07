Anna Rita Leonardi | Mi sono scusata con Jerry Calà per avergli dato del cretino Ma

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “MichiaconCalà.abituata ad assumermi la responsabilità di quello che faccio. Non rimangio quello che ho detto, tranne il ‘’. È un giudizio espresso con molta foga, anche dettato dagli ormoni”. La demfa, in parte, marcia indietro. Dopo aver definitoCalà un “senza talento”, ritratta l’offesa, ma conferma di non apprezzarlo come comico.Tutto era nato in seguito a un’intervista rilasciata dall’attore sul Giornale. A domanda, Calà aveva risposto che il motivo per cui il suo nome non compariva da tempo sulle locandine dei film, era dovuto al fatto che “non odoro di sinistra”. Un pensiero a cui aveva replicato la dem, sostenendo che “il cinema non lo vuole, semplicemente, perché è unsenza ...

HuffPostItalia : Anna Rita Leonardi a Jerry Calà: 'Non lavori perché non odori di sinistra? No, perché sei un cretino senza talento' - BlitzQuotidiano : Anna Rita Leonardi (Pd): “Ho chiesto scusa a Jerry Calà per averlo definito cretino” - leggoit : Jerry Calà insultato da #Anna Rita Leonardi (Pd). Lei si scusa: «Mi dispiace di avergli dato del cretino, ma confer… -