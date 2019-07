Anna Foglietta | madre fragile che sfida l' archetipo materno

Storia di Nilde - Anna Foglietta nel ruolo di Nilde Iotti in una fiction per Rai 1 : Anna Foglietta interpreta Nilde Iotti in Storia di Nilde , la fiction di Rai 1 che racconta la Storia della prima donna ad essere eletta Presidente della Camera dei Deputati

Anna Foglietta è Nilde Iotti nella fiction Rai che ne celebra il ricordo a vent’anni dalla morte : L’attrice Anna Foglietta (vista in Tutta colpa di Freud, Confusi e felici, Perfetti sconosciuti, Che vuoi che sia, Il premio) sarà Nilde Iotti nella docufiction Storia di Nilde prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai fiction e diretta da Emanuele Imbucci, in onda prossimamente su Rai1. Intrecciando ricostruzioni in fiction, materiali di repertorio e testimonianze illustri – tra cui quella dell’ex Presidente ...