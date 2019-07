Amichevoli internazionali | successi per Chelsea e Arsenal | Gunners ok dopo i rigori

Amichevoli internazionali - Benzema trascina il Real Madrid : il Liverpool si riscatta [FOTO] : Si sono giocate due partite di lusso in campo internazionale. Vittoria per il Real Madrid che ha superato il l Fenerbahce 5-3 a Monaco di Baviera nel match valido per l’Audi Cup. Per la squadra di Zinedine Zidane a segno Benzema, autore di una tripletta, Nacho e Mariano. Le reti dei turchi sono state siglate da Rodrigues, che ha sbloccato il match, Dirar e Tufan. Torna a sorridere il Liverpool dopo la pesante sconfitta contro il ...

Amichevoli internazionali - vittoria per il City : tris allo Yokohama Marinos : Successo in amichevole per il Manchester City di Pep Guardiola. Gli inglesi hanno chiuso la tournée asiatica superando al Nissan Stadium i padroni di casa dello Yokohama Marinos per 3-1. Sblocca la gara Kevin De Bruyne al 18′, a cui segue il raddoppio di Sterling a ridosso dell’intervallo. allo scadere il tris dei Citizens con Nmecha che da due passi mette dentro sull’assist di Bernabe.L'articolo Amichevoli ...

Amichevoli internazionali - il Liverpool pareggia : dilaga il Marsiglia - bene il Betis Siviglia : Il Liverpool ritorna a casa dalla tournée americana con zero vittorie. Dopo le sconfitte con Borussia Dortmund e Siviglia, i Reds non sono andati oltre il 2-2 allo Yankee Stadium di New York contro lo Sporting Lisbona. Gol di Bruno Fernandes dopo 4 minuti con la complicità di Mignolet, Origi e Wijnaldum la ribaltano prima dell’intervallo ma al 10′ della ripresa Wendel sigla il definitivo 2-2. Domenica Reds di nuovo in campo per ...

Amichevoli internazionali : il Chelsea batte il Barcellona di misura [FOTO] : Si è da poco conclusa l’amichevole di lusso tra il Chelsea e il Barcellona. Vittoria per gli ultimi campioni di Europa League, che hanno la meglio sui blaugrana di misura, per 2-1. Esordio positivo per il neo allenatore blues Lampard, un po’ meno per Griezmann. Il vantaggio è dei londinesi con Abraham al 34′, a cui segue nel finale (84′) il raddoppio di Barkley. Inutile la rete a tempo scaduto (91′) di ...