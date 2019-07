Americano bendato in caserma | arriva il provvedimento | la decisione

Americano bendato - i trattamenti inumani non appartengono al nostro dna. Se succede si paga : Intervenire su una vicenda dolorosa come quella dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega è cosa estremamente delicata, perciò è necessario fare una premessa: non sappiamo nulla di concreto di cosa sia effettivamente successo nel momento in cui qualcuno ha scattato l’ormai famosa foto di Christian Gabriel Natale Hjorth bendato e ammanettato in un ufficio dell’Arma durante le fasi successive all’omicidio. Non sapendo come stanno davvero ...

Americano bendato - gli Usa non ci facciano la morale : la loro polizia è brutale e razzista : I media a stelle e strisce stanno commentando scandalizzati la foto del giovane criminale “drogato di aspirina” che insieme ad un complice, ha accoltellato 11 volte un nostro carabiniere in servizio, uccidendolo. Non è accettabile che un uomo sottoposto a fermo di polizia venga bendato dai tutori dell’ordine e subisca un tale trattamento, ma non posso non constatare la strumentalizzazione attorno a questo episodio, che ha di fatto surclassato ...

Carabiniere ucciso a Roma - possibile l'effetto 'boomerang' dell'Americano bendato : La tragedia, avvenuta la notte del 25 luglio 2019 nel quartiere Prati, è ormai sulle pagine di tutti i quotidiani dei due paesi coinvolti. I funerali del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso secondo l'autopsia con ben 11 coltellate con un coltello da Marines, si è tenuto oggi a Somma Vesuviana. La chiesa di Santa Maria del Pozzo era colma di persone strette nell'affetto per le esequie del Carabiniere. La stessa chiesa dove, poco più di ...

Americano bendato - Rita Dalla Chiesa contro un utente che la insulta : 'Ti denuncio' : Da alcuni giorni si sta parlando molto di un discusso metodo utilizzato dai carabinieri durante l'interrogatorio del 19enne Natale Hjorth, uno dei due responsabili dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il giovane ragazzo di origine statunitense era stato ammanettato e bendato e tale fatto aveva suscitato molta indignazione, sia in Italia che negli Stati Uniti. Recentemente su Twitter un utente ha taggato Rita Dalla Chiesa e ha ...

Carabiniere ucciso a Roma - la foto dell'Americano bendato. Guaio enorme : belva estradata - come si può salvare : Quella foto dell'americano bendato e ammanettato durante l'interrogatorio per l'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega rischia di avere un effetto boomerang. Il governo degli Stati Uniti, infatti, potrebbe valutare la possibilità di chiedere l'estradizione per i due killer di San Francismo Ga

Carabiniere ucciso a Roma - Edward Luttwak e la foto dell'Americano bendato : "Dettagli non hanno importanza" : Da domenica 28, sta circolando una foto di Christian Natale Hjorth, uno dei due ragazzi americani coinvolti nell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, freddato a coltellate la notte dello scorso 26 luglio, in via Pietro Cossa a Roma. L'immagine in questione, che sta provocando forte scandal

Foto Americano bendato : Salvini “unica vittima è il carabiniere morto” : Foto americano bendato: Salvini “unica vittima è il carabiniere morto” La Foto scattata di nascosto a Gabriel Christian Natale, compagno del confesso assassino del giovane Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, ha già fatto il giro del mondo. La vicenda è giunta prepotentemente sotto i riflettori per via della diffusione di identikit erronei: si parlava, infatti, di due magrebini. Da lì, gli attacchi in simultanea lanciati contro i migranti ...

Americano bendato - Noury (Amnesty) : “Atto illegale. Salvini minimizza? Grave se le istituzioni fomentano il rancore” : Se l‘Arma dei carabinieri ha censurato come “inconcebile” la foto che ritrae Gabriel Natale Hjorth – uno dei due ragazzi americani presunti assassini del carabiniere Mario Cerciello Rega – bendato e ammanettato, non sono mancate le polemiche per la decisione del ministro dell’Interno Matteo Salvini di minimizzare quanto accaduto: “Ricordo che l’unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un ...

Americano bendato in caserma - prima la gente perbene poi i diritti dei detenuti? : La foto del giovane Americano bendato ha fatto saltare molti sulla sedia. Diciamolo chiaramente: oltre ad una possibile violazione dei diritti fondamentali di un uomo privato della libertà personale, è un’immagine di sottomissione orrenda che getta un’ombra oscura su ciò che accade quando le porte di questure e caserme si chiudono alle spalle di operatori di sicurezza che accompagnano persone in custodia ammanettate. In tanti sono rimasti ...

Foto dell’Americano bendato sui media Usa : “Scioccante”. La spiegazione dei Carabinieri : Durissime reazioni da parte della stampa americana alla divulgazione, in circostanze ancora da chiarire, della Foto che ritrae bendato e legato Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due giovani americani fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Circiello Rega a Roma. Il sito della Cnn parla di "un'immagine scioccante", Intollerabile la definisce il Washington Post, illegalmente bendato dice invece Abc News. La Foto è rimbalza in molti ...

Americano bendato - gli effetti della pubblicazione della foto : «Nessuna persona arrestata o fermata può essere oggetto di violenza fisica o morale oppure sottoposta a tortura, a trattamenti crudeli, inumani o degradanti». Il principio è desumibile dalle norme...

Americano bendato - a Salvini dico che non solo ci ‘si lamenta’ ma ci si indigna per il metodo : In quanti avranno esultato guardando la fotografia che ritrae bendato l’Americano accusato dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega? Se fossero in pochi sarebbero comunque in troppi. Quella fotografia che sembra immortalare un interrogatorio in stile Guantanamo (roba impensabile in uno Stato di diritto come il nostro) ha avuto una condivisione virale e molti commenti indignati. Pietro Grasso è stato uno dei primi a criticarla ...

La foto dell’Americano bendato : «L’interrogatorio potrebbe essere nullo» : È diventato un caso internazionale. Non solo l’uccisione del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, nel quartiere Prati, con otto coltellate, ma anche, e soprattutto, la pubblicazione della foto che mostra uno dei due ragazzi accusati del suo omicidio, Gabriel Christian Natale-Hjorth, 18 anni (che è stato arrestato insieme all’amico Finnegan Lee Elder, 19), con gli occhi bendati, la testa china e le mani dietro la schiena. Ne ...

Dopo la foto in caserma - trasferito il militare che ha bendato l'Americano Elder : Giovanna Stella Il militare che ha messo la benda a Elder sarà trasferito. Lòan Procura è pronta ad aprire un'inchiesta Il militare che ha messo la benda al giovane americano Gabriel Christian Natale Hjorth, arrestato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, sarà immediatamente spostato ad un reparto non operativo. Lo si apprende dalla stessa arma dei Carabinieri. Il ragazzo bendato in caserma è stato immortalato con ...