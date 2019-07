Amazon sta vendendo delle alquanto discutibili maschere di Sonic the Hedgehog

"Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" : il libro di Giulia De Lellis - come ordinarlo su Amazon : Giulia De Lellis è pronta ad affrontare una nuova sfida. L'influencer su Instagram ha annunciato la presentazione imminente...

Amazon acquista il Roland Garros. Eurosport fuori dopo 27 anni : Secondo quanto scrive Biagio Simonetta sul Sole 24 Ore, Amazon ha messo a segno un colpaccio: il colosso di Jeff Bezos ha acquisito i diritti della competizione tennistica del Roland Garros 2021 in maniera tale da trasmettere alcuni match su Amazon Prime Video, mettendo fine al dominio incontrastato di Eurosport durato per ben 27 anni. L'ultima edizione è stata vinta il giugno scorso da Rafael Nadal.La Federtennis francese ha annunciato che ...

Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv : The Terror Infamy - Preacher e Start Up ad agosto : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per trasformare ...

PlayStation 4 PRO : MINIMO STORICO a 319€ per il Prime Day Amazon! : Siamo ormai nel pieno del Prime Day Amazon 2019 e le offerte stanno letteralmente volando, ma Amazon ha ancora parecchi assi nella manica, ed uno di questi riguarda l’ammiraglia di casa SONY: ecco a voi leggi di più...

Amazon e Starbucks lanciano una nuova serie sul calcio : serie Tv e sport sono due mondi che viaggiano ormai a braccetto. Nelle prossime settimane, Amazon Prime si prepara a lanciare “This Is Football”, un nuovo lavoro prodotto dalla britannica October Films in collaborazione con la casa di produzione cinematografica e televisiva spagnola Brutal Media e con Starbucks. Si tratta, in totale, di 6 episodi […] L'articolo Amazon e Starbucks lanciano una nuova serie sul calcio è stato realizzato da ...

Le migliori offerte Amazon Prime Day musica - CD in sconto e in edizione limitata da Vasco a Sfera Ebbasta : Amazon Prime Day 2019 coinvolge anche la musica con offerte dedicate e special edition in occasione dei tre giorni di offerte su Amazon. Tanti i CD, i vinili ed i cofanetti in sconto: è possibile acquistare gli ultimi album rilasciati dai propri artisti preferiti - italiani ed internazionali - risparmiando decine di euro sul prezzo di listino ma c'è anche chi, come Sfera Ebbasta o Achille Lauro, ha deciso di lanciare un'edizione autografata ...

Approfittate dell’Amazon Prime Day per acquistare questi smartphone Huawei in offerta : Scopriamo quali sono gli smartphone Huawei in offerta in occasione della prima giornata dell'Amazon Prime Day 2019. L'articolo Approfittate dell’Amazon Prime Day per acquistare questi smartphone Huawei in offerta proviene da TuttoAndroid.

Dispositivi Amazon in offerta per il Prime Day : la lista completa! : Siamo ormai nel pieno del Prime Day Amazon 2019 e le offerte stanno letteralmente volando, ed ovviamente non potevano mancare sconti imperdibili sui Dispositivi Amazon più ricercati come Kindle, Fire TV, Echo con Amazon Alexa leggi di più...

La data di lancio di Luigi's Mansion 3 potrebbe essere stata svelata da Amazon : Luigi's Mansion 3 potrebbe avere una data di lancio. Come possiamo vedere infatti, Amazon Messico si sarebbe fatta sfuggire la fatidica data, volontariamente o meno, sempre che si tratti di un'informazione affidabile.Ad ogni modo stando a quanto riporta il celebre retailer, Luigi's Mansion 3 uscirebbe il 4 ottobre, per cui si tratterebbe di pochi giorni dopo il lancio di Nintendo Switch Lite, previsto per il 20 settembre.Per quanto Amazon ...

I giudici danno ragione ad Amazon : niente contratto stabile per i lavoratori interinali : Un magazzino di smistamento di Amazon (Getty Images) Doppia sconfitta per i lavoratori interinali che hanno fatto ricorso contro Amazon a Piacenza e Milano per essere assunti a tempo indeterminato. Le prime sentenze segnano un due a zero per il colosso dell’ecommerce, chiamato in caso da alcuni magazzinieri perché, secondo un’indagine dell’Ispettorato del lavoro, tra luglio e dicembre del 2017 avrebbe superato le quote di addetti somministrati ...