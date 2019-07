Almaviva | Regione Sicilia | ‘stop a interventi tampone | garantire livelli occupazionali’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Il governo regionale è accanto e insieme ai lavoratori per la salvaguardia deioccupazionali diPalermo”. Così l’assessore al Lavoro dellaAntonio Scavone, dopo aver partecipato all’incontro al Ministero del Lavoro sulla vertenzaPalermo che prevede 1600 licenziamenti. “Abbiamo chiesto al governo nazionale, in un momento di grande crisi occupazionale e in particolare nel settore dei call center, impegni concreti per evitare i licenziamenti annunciati dall’azienda – ha aggiunto – nonchéstrutturali rivolti alla risoluzione delle difficoltà di tutta la filiera del comparto dell’information technology sulla quale, è bene ribadirlo, è necessario altresì che gli enti preposti vigilino al fine di una corretta applicazione del costo del lavoro. ...

S09Valery : RT @CGILPalermo: Sciopero dei lavoratori Almaviva a Palermo contro i 1600 esuberi annunciati dall’azienda.Corteo da piazza Verdi alla Regio… - TommyBrain : RT @Lidia_Undiemi: Ormai è tardi, soluzione politica impossibile se non l’ennesima sulla pelle dei lavoratori. -