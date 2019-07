Al via la stagione di Dazn | Serie A | Liga | Ligue 1 e anche Eurosport

Steep : via alla Stagione 9 “Odissea del Portatore dell’Aquila” : Ubisoft annuncia che la Stagione 9 di Steep, “L’Odissea del Portatore dell’Aquila”, avrà inizio oggi e si svolgerà fino al 3 settembre. Per la prima volta, Steep offrirà una Stagione dedicata a un altro famoso brand di Ubisoft. I giocatori potranno vivere la propria Odissea ricca di eventi speciali per aggiudicarsi un completo da Misthios e altri oggetti a tema, tra cui set di sci e ...

La prima immagine della Stagione 10 di Fortnite tra il ritorno di Magazzino Muffito e viaggi temporali : La Fortnite World Cup non è stata semplicemente l'occasione per decretare i migliori giocatori del battle royale di Epic Games ma come promesso alla fine dell'evento è stata mostrata la prima immagine teaser dedicata alla Stagione 10.Ovviamente una sola immagine non ci permette di avere delle indicazioni precise sulla Stagione ma sicuramente alimenta non poche speculazioni da parte degli appassionati, che stanno cercando di capire quali ...

Golf - Evian Championship femminile 2019 : Jin Young Ko si prende il secondo Major della sua stagione : Anno davvero fortunato, quello che Jin Young Ko sta vivendo a livello di Major. La sudcoreana, infatti, vince l’Evian Championship a Evian-les-Bains, in Francia, con un ultimo giro in -4 che le consente di arrivare, in totale, al -15 che le assicura il trionfo e la conferma di uno status sempre più chiaro tra le più forti del mondo. Per lei si tratta del secondo successo in uno dei tornei maggiori, dopo l’ANA Inspiration nello ...

Riapre il set de Le Regole del Delitto Perfetto - al via le riprese dell’ultima stagione tra l’emozione degli attori : Per l'ultima volta, il set de Le Regole del Delitto Perfetto ha riaperto i battenti in vista della première di stagione di settembre. Sono iniziate le riprese dell'ultima stagione di How to Get Away With Murder, il legal thriller con protagonista l'attrice premio Oscar ed Emmy Viola Davis. Dal 2014 ad oggi, proprio grazie alla serie, l'attrice ha conquistato un Emmy Award per il suo ruolo di avvocato e docente di diritto penale Annalise ...

Trapped 2 - la seconda stagione della serie islandese al via in streaming : Dopo il successo internazionale della prima stagione di Trapped arriva la seconda run della serie islandese ideata dal regista Ólafur Darri Ólafsson. Dal 23 luglio è infatti disponibile in streming con tutti i suoi 10 nuovi episodi su Timvision. Trapped 2 Torna Andri Ólafsson, interpretato da Ólafur Darri Ólafsson (Shark – Il primo squalo, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, e più recentemente in NOS4A2, il tranquillo ispettore di ...

Sassari calcio Latte Dolce : domani al via la stagione biancoceleste : Ci siamo! Dopo un primo scorcio d’estate dedicato al recupero delle energie fisiche e al meritato riposo fra ferie, famiglia e amici, periodo durante il quale società e staff tecnico non hanno mai smesso di ragionare e lavorare sulla squadra che sarà, il Sassari calcio Latte Dolce si appresta a ritornare in campo pronto a rilanciare la sfida al campionato di serie D 2018-’19. Si parte domani mattina, alle ore 10, con un primo raduno in ...

La casa di carta 3 al via ma già si lavora alla quarta stagione : Torna La casa di carta con la terza stagione, la serie spagnola da record è disponibile in streaming su Netflix che ha coprodotto la nuova annata dal 19 luglio, ma le avventure della banda guidate dal Professore (Alvaro Morte) non finiranno qui, è infatti già in cantiere la quarta stagione. La serie creata da Alex Pina e diretta da Jesùs Colmenar è lo show in lingua non inglese più visto su Netflix. E si vede l’appoggio del colosso ...

Doctor Who 12 conferma il ritorno di villain storici e un viaggio nel passato per una stagione nostalgica : Doctor Who 12 è ancora in produzione, ma le prime news sono incoraggianti. L'undicesima stagione ha segnato uno stacco rispetto alla tradizione, non solo per l'arrivo di un Dottore donna (per la prima volta nella storia della serie TV), ma anche per aver introdotto una trama con nuovi mostri e senza gli storici Daleks. Doctor Who 12 vedrà perciò il ritorno di alcuni iconici villains. Dopo l'annuncio degli Judoon, presenti in alcuni episodi ...

Al via le riprese di Arrow 8 con Katherine McNamara regular : primi ciak per l’ultima stagione della serie : Stephen Amell è pronto per il gran finale e per l'ultima volta si è ritrovato davanti il primo ciak di stagione: Arrow 8 sta prendendo forma e sarà l'ultimo capitolo della serie. L'Arrowverse è destinato a cambiare e mentre in molti sono convinti che ci sarà presto uno spin off magari dedicato proprio alla figlia Mia, e non solo, gli altri sono pronti a chiudere questo capitolo prima che tutto si rovini. La stagione è ufficialmente iniziata e ...

Calciomercato Inter - ultime notizie : al via la nuova stagione : Calciomercato Inter, ultime notizie: al via la nuova stagione Le vacanze sono ufficialmente terminate, eccezion fatta per i calciatori impegnati con le rispettive nazionali ai quali sarà concessa una proroga. Per il resto delle squadre italiane è arrivato il momento di radunarsi e pensare già alla stagione entrante per ripagare la fiducia dei tifosi. A quest’ultimi dovrà riservare un occhio di riguardo certamente la nuova Inter, che dal ...

Cagliari - via alla nuova stagione : i convocati per Aritzo. Ceter al Chievo : Cagliari 2019 2020- Tutto pronto per la nuova stagione rossoblù. Il Cagliari, come ormai tradizione negli ultimi anni, ripartirà da Aritzo, prima di trasferirsi a Pejo per la seconda parte di ritiro. Ecco i convocati di Maran per la nuova stagione: Portieri: Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Alessio Cragno; Rafael de Andrade Bittencourt. Difensori: Fabrizio Cacciatore; Luca Ceppitelli; […] L'articolo Cagliari, via alla nuova stagione: i ...

MotoGP - Mondiale 2019 : uno spento Valentino Rossi arriva alle vacanze - la stagione è già da archiviare? : Il Mondiale 2019 della MotoGP chiude armi e bagagli e si concede tre settimane complete di pausa. Si tornerà a correre solamente nel weekend del 2-4 agosto, in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca di Brno. Molti piloti si godranno questo periodo di break per ricaricare le pile e godersi un momento di meritato relax. Altri, invece, avranno modo per riflettere sulla prima parte del loro campionato, cercando di capire dove e come ...

Cagliari - al via la stagione : i convocati per il ritiro : Il Cagliari si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla e raggiungere la salvezza anche nel prossimo campionato. Nel frattempo il club ha annunciato la lista di 27 convocati che prenderanno parte al ritiro precampionato di Aritzo. Questa la lista completa. Portieri: Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Alessio Cragno; Rafael de Andrade Bittencourt. Difensori: Fabrizio Cacciatore; Luca ...