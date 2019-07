Adam Ounas sul futuro | “Vediamo cosa succederá | ci sono delle valutazioni da fare per me

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Oggi l’attaccante del Napoli,, ha parlato del suo. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante del Bordeaux ai microfoni di La Nouvelel Republique: “Coppa d’Africa appena vinta? Quando la vinci non materializzi subito, te ne accorgi dopo tra messaggi, chiamate tra amici. Dopo la Coppa del Mondo questo è il miglior trofeo internazionale che si può vincere. Andare via dal Napoli? Posso restare a Napoli, ma dipende da qualii progetti su di me. Vedremosuccederà. Lille? Per oraun giocatore del Napoli“. Il Napoli starebbe comunque cercando di rinforzare il proprio attacco. Leggi anche : Repubblica – Napoli, prossima doppia sfida contro il Barcellona. Ecco quanto incasserà. La cifra Di Marzio: “Icardi ha aperto a questi progetti, bisognerà trovare l’accordo con l’Inter” Juventus, guai alla porta – Dalla Corea pronta una causa da 50 milioni Sky – Modugno a ...

