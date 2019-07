A giugno il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9 | 7 per cento | in calo dello

Lavoro - Istat : a giugno disoccupazione al 9 - 7%. “È il tasso più basso dal 2012”. Cala anche quella giovanile : Cala la disoccupazione in Italia. Secondo le ultime rilevazioni Istat a giugno il tasso ha subito la quarta flessione consecutiva, scendendo al 9,7%, 0,1 punti percentuali in meno rispetto a maggio. Secondo l’Istituto di statistica è il tasso più basso dal gennaio 2012, cioè da sette anni e mezzo. La diminuzione “è determinata da entrambe le componenti di genere ed è distribuita in tutte le classi d’età ad eccezione dei ...