Zombieland | Double Tap - Road Trip | lo sparatutto basato sull' omonimo film | arriverà su

(Di martedì 30 luglio 2019) Attraverso un comunicato stampa, Dead Good Media annuncia l'arrivo diTap-, il nuovoco-opa serie commedia horror blockbuster di Sony Pictures.Il gioco è ispirato ai personaggi, alla storia e allo spasso delevento originale di Sony Picturese al suo sequel,2:Tap, nei cinema dal 18 ottobre 2019. Sviluppato da High Voltage Software, il gioco sarà lanciato il 15 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.Creato dopo gli eventi del primoTap-è un esilarantecon funzione multigiocatore co-op locale fino a quattro giocatori. Sarete in grado di giocare con i vostri eroi preferiti deloriginale, Tallahassee, Columbus, Wichita e Little Rock, oltre che con i nuovi personaggi sbloccabili del sequel in arrivo.Leggi altro...

