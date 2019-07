Wind conferma le rimodulazioni fino a 2 euro per queste offerte

Windows 10 19H2 : Microsoft conferma che sarà un aggiornamento minore : Stamattina, con il rilascio della build 18362.10000, Microsoft ha confermato che Windows 10 19H2 sarà un aggiornamento minore simile a un Service Pack. Come sarà Windows 10 19H2 Come avevamo scritto in un precedente articolo, Windows 10 19H2 è un update minore basato su 19H1 (May 2019 Update). Introdurrà alcune piccole funzioni, alcune caratteristiche Enterprise e, sopratutto, miglioramenti generali delle prestazioni e stabilità. Il processo di ...