Vuelta a España 2019 | Nairo Quintana conferma la presenza Il colombiano per rivincere

Fonte : oasport

(Di martedì 30 luglio 2019)hato la suaalladi Spagnache si correrà dal 24 agosto al 15 settembre. Ilaffiancherà lo spagnolo Alejandro Valverde (Campione del Mondo in carica desideroso di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico) e l’ecuadoriano Richard Carapaz, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia: la Movistaruno squadrone a tre punte, la speranza è quella di ottenere un risultato decisamente migliore rispetto al recente Tour de France. Ilha faticato alla recente Grande Boucle, ha sì vinto una tappa ma ha concluso soltanto all’ottavo posto in classifica generale non restando mai in lotta per la maglia gialla. Ora il 29enne, vincitore dellanel 2016, cerca un pronto riscatto in terra iberica e si presenta come uno dei favoriti insieme ai compagni di squadra, a Miguel Angel Lopez, a Primoz Roglic ...

FrancaPilati : RT @MichGPS: Alla 74 dizione della Vuelta a España che inizia il giorno 24 Agosto e termina il 15!Settembre, ci sarà, al via, @NairoQuinCo.… - MichGPS : Alla 74 dizione della Vuelta a España che inizia il giorno 24 Agosto e termina il 15!Settembre, ci sarà, al via,… - zazoomnews : Vuelta a España 2019: chi parteciperà? Tutti i big presenti: sicuri Aru e Lopez Pozzovivo punta in alto. Carapaz e… -