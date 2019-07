Vittorio Collina gela Katia | “Abbiamo bisogno di cose diverse”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 30 luglio 2019) Temptation Island,dopo il falò: la confessione Poco fa sul portale Witty Tv è stato pubblicato un video in cuihanno commentato a caldo il loro percorso a Temptation Island subito dopo il loro falò di confronto. E a tal propositonon ha certo nascosto di essere ancora molto arrabbiato nei confronti della sua ex, asserendo senza tanti mezzi termini ai microfoni di Witty: “Io all’inizio di questo percorso sono stato male…Poi ho avuto la forza di reagire…Non posso sopportare di sentirmi giudicato per il modo in cui mi sono comportato dentro perchè in 2 anni e mezzo ho sempre avuto un atteggiamento esemplare…Ad ora penso che io eabbiamodidiverse…” Un lungo sfogo quello didi Temptation Island 2019 che non ha lasciato molte speranze ai fan di rivederli insieme....

