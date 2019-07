VIDEO – Lo Celso | tutti i gol e le finte del numero 21 del Betis

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 30 luglio 2019) In undi circa 6 minuti tutte le magie dell’italo-argentino che, secondo Il Mattino, è il primo nome sulla lista di Giuntoli se non dovessero andare in porto le trattative per James e PépéLo– Che numeri l’attaccante delSiviglia Chi è Lo(fonte Wikipedia) “Gioca di piede mancino, predilige essere impiegato come trequartista dietro la punta in un 4-2-3-1. Dotato di un’ottima tecnica individuale, ed in possesso di una buona velocità con cui riesce a saltare in serie diversi avversari, eccelle nella capacità di lanciare i compagni a rete con precisi passaggi Cresciuto nelle giovanili del Rosario Central, debutta in prima squadra il 19 luglio 2015, subentrando al 78º a Víctor Salazardurante il match pareggiato 0-0 contro il Vélez. Il 26 luglio 2016 viene acquistato dai francesi del Paris Saint-Germain, che lo lasciano in ...

AzzurrissimoTwi : ???? QUI SIVIGLIA. InformaBetis: "Offerta del Napoli per Lo Celso" ?? VIDEO: guarda le giocate del talento argentino