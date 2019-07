Vicenza | “stipendio aumentato senza motivo per avere la pensione gonfiata” | le accuse al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Al sindacalista, già dipendente del ministero della Pubblica Istruzione, era statolo stipendio nell’ultimo anno prima della quiescenza. E così aveva ottenuto unamaggiorata di circa 1.000 euro al mese. Ma quell’aumento era fittizio, al punto che poi la differenza con lo stipendio che gli spettava era stata rimborsata all’organizzazione, lo Snals. E così per dodici anni il vicentino Elio Costa, 71 anni, avrebbe continuato a ricevere unagonfiata grazie all’aiuto del segretario provinciale Doriano Zordan. La Guardia di Finanza è piombata a casa di Costa e ha eseguito un sequestro di denaro e di un immobile da 155mila euro. Il provvedimento del gip Barbara Maria Trenti è stato firmato su richiesta del pm Serena Chimichi, alla luce di un rapporto del Nucleo investigativo Spesa Pubblica che ha voluto vederci chiaro sui benefici ...

