“Viaggio nel profondo blu | dal Mare allo Spazio” | “La Terra è il posto migliore dove la

Montalbano Elicona (ME) : un altro grande successo per l’evento “Viaggio nel Medioevo” : Montalbano Elicona (ME) bissa il grande successo del mese scorso con l’evento Viaggio nel Medioevo. Ieri, domenica 2 giugno, tantissimi turisti, numerosi gruppi organizzati con pullman e transfer privati hanno letteralmente invaso il Borgo per la manifestazione. Ancora una volta un evento riuscito, grazie a numerosi fattori organizzativi ben strutturati e sinergici: dall’intrattenimento di altissimo livello con la compagnia teatrale ...