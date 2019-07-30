romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 18:45: VIABILITÀ 30 LUGLIO 2019 ORE 18:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 18:15: VIABILITÀ 30 LUGLIO 2019 ORE 17:20… -
Dalla Rete Google NewsKpn: Maximo Ibarra si dimette da Ceo, torna in Italia - Affaritaliani.it
Kpn: Maximo Ibarra si dimette da Ceo, torna in Italia Affaritaliani.it
Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Maximo Ibarra ha rassegnato oggi le sue dimissioni da Ceo di Royal Kpn per motivi familiari e tornerà in Italia dove inizierà una ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E TOR DE CENCI PROSEGUENDO TROVIAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA SULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E STATUA VERSO LADISPOLI SULLA SALARIA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E TOR DE CENCI PROSEGUENDO TROVIAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma SULLA SALARIA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E TOR DE CENCI PROSEGUENDO TROVIAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma SULLA SALARIA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA DOVE PER LAVORI TROVIAMO CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE PER INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI SANTA PROCULA ANCHE QUI NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA DOVE PER LAVORI TROVIAMO CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE PER INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI SANTA PROCULA ANCHE QUI NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE PER LAVORI TROVIAMO CODE TRA POMEZIA E MONTE D’ORO VERSO Roma. PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE PER LAVORI TROVIAMO CODE TRA POMEZIA E MONTE D’ORO VERSO Roma. PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO TRA APPIA E LAURENTINA IN INTERNA. SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA. SULLA PONTINA PER LAVORI CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO VERSO LATINA; NEL SENSO OPPOSTO, SEMPRE PER LAVORI, CODE TRA POMEZIA E MONTE D’ORO. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO. SULLA Roma FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PROSEGUENDO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULL’A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULL’A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. SULL’A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. SULL’A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 20.20 BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ...