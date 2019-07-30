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Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 17 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 17 | 15 Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 17:15 (Di martedì 30 luglio 2019) Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA DOVE PER LAVORI TROVIAMO CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE PER INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI SANTA PROCULA ANCHE QUI NEI DUE SENSI. ED INFINE SU VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA TOR PATERNO E CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 17:15 proviene da RomaDailyNews.
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