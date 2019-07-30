romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-07-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 08:45: VIABILITÀ 30 LUGLIO 2019 ORE 08:20… -
Dalla Rete Google NewsKpn: Maximo Ibarra si dimette da Ceo, torna in Italia - Affaritaliani.it
Kpn: Maximo Ibarra si dimette da Ceo, torna in Italia Affaritaliani.it
Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Maximo Ibarra ha rassegnato oggi le sue dimissioni da Ceo di Royal Kpn per motivi familiari e tornerà in Italia dove inizierà una ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULL’A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. SULL’A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. SULL’A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 20.20 BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 19.20 BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE EST SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E APPIA E TRA PRENESTINA E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 18.20 BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA E PER UN ICIDENTE TRA L’A24 E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA RISOLTO INCIDENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PERMANGONO CODE SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE TRA TORREIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 18.20 BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA E PER UN ICIDENTE TRA L’A24 E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA RISOLTO INCIDENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PERMANGONO CODE SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE TRA TORREIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 18.20 BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA E PER UN ICIDENTE TRA L’A24 E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA RISOLTO INCIDENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PERMANGONO CODE SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE TRA TORREIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 17.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PER INCIDENTE SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PIU’ AVANTI SEMPRE IN DIREZIONE LATINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO ANCHE PER INCIDENTE CODE A TRATTI SULL’ APPIA IN PROSSIMITA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 17.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PER INCIDENTE SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PIU’ AVANTI SEMPRE IN DIREZIONE LATINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO ANCHE PER INCIDENTE CODE A TRATTI SULL’ APPIA IN PROSSIMITA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 16.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E APPIA SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA CODE A TRATTI SULL’ APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 15.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E ARDEATINA RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI SULL’ APPIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 12.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, IN VIA DEI CASTELLI RomaNI SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 11.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA EI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 10.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA ...