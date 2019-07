Vergogna a Napoli | già rubati i sediolini del «nuovo» stadio San Paolo

Napoli - tappeto bianco per il matrimonio e strada chiusa senza autorizzazione : “Nozze Vergogna - paghino” : La strada chiusa , “ senza autorizzazione ”, e il tappeto bianco steso lungo la carreggiata. “Una cerimonia vergognosa a Montesanto ( Napoli , ndr) in totale spregio delle regole” è la denuncia del consigliere dei Verdi della Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli. “È stato un potenziale problema anche per il passaggio di mezzi di soccorso e forze dell’ordine” hanno aggiunto Salvatore Iodice e Roberto ...

De Magistris : “Interrogazione M5s per commissariare Napoli? Una Vergogna - neppure Mussolini sarebbe arrivato a tanto” : “Interrogazione del M5s per commissariare il Comune di Napoli? È una vergogna democratica che forse nemmeno Mussolini si sarebbe sognato di mettere in atto. I 5 Stelle stanno veramente alla frutta“. È la durissima risposta del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, all’iniziativa dei 58 senatori del M5s, che con una interrogazione avente come primo firmatario il parlamentare pentastellato Vincenzo Presutto chiedono ...