Vela – Campionati Europei 420 e 470 Junior | l’Italia chiude la rassegna con un bronzo

Fonte : sportfair

(Di martedì 30 luglio 2019) Andrea Totis e Alice Linussi nella flotta Men/Mixed dei 470 e Oscar Pouschè e Luca Coslovich nella classifica Under 17 dei 420 Si sono appena conclusi a Vilagarcia de Arousa nella Spagna del Nord-Ovest i420 e 470con una medaglia diper i nostri Andrea Totis e Alice Linussi (LNI Mandello/SV Barcola Grignano) nella categoria Men/Mixed della classe olimpica 470, Andrea e Alice conquistano anche la medaglia d’oro tra gli equipaggi misti. Oggi era giornata di Medal Race per le flotte dei 470 e Andrea Totis e Alice Linussi (LNI Mandello/SV Barcola Grignano) partivano dal quarto posto dopo le 11 regate di flotta disputate negli ultimi cinque giorni, con un settimo nella Medal e un nono dei loro diretti avversari per il, i francesi Andre/Bretagne. Andrea e Alice si sono aggiudicati il terzo gradino del podio nella categoria Men/Mixed e vincono ...

Veladuepuntozer : Campionati Italiani Giovanili in Doppio, appuntamento per settembre a Bari - Zerogradinord : Campionati Italiani Giovanili in Doppio, appuntamento per settembre a Bari - ilnautilus : MONDIALE RS FEVA, doppietta kiwi: L’Italia conquista il titolo junior under 13 Sul Golfo di Follonica si è conclus… -