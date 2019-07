Valentino Rossi | testimone al matrimonio dell’amico presto anche il suo?

Il matrimonio di Uccio sui social - dalla scollatura vertiginosa di Francesca allo stile di Valentino Rossi. E che show Cremonini… [FOTO e VIDEO] : matrimonio Uccio – La fidanzata di Valentino Rossi mostra tutto sui social: dalla profonda scollatura allo show di Cremonini Le vacanze sono ufficialmente terminate per i piloti della MotoGp: i campioni si apprestano a tornare in sella alle loro moto per un nuovo appuntamento della stagione e lo faranno venerdì per le prime libere del Gp della Repubblica Ceca. Le vacanze di Valentino Rossi e di tutta la sua crew si sono chiuse in ...

Il matrimonio di Uccio sui social - dalla scollatura vertiginosa di Francesca allo stile di Valentino Rossi e che show Cremonini [FOTO e VIDEO] : matrimonio Uccio – La fidanzata di Valentino Rossi mostra tutto sui social: dalla profonda scollatura allo show di Cremonini Le vacanze sono ufficialmente terminate per i piloti della MotoGp: i campioni si apprestano a tornare in sella alle loro moto per un nuovo appuntamento della stagione e lo faranno venerdì per le prime libere del Gp della Repubblica Ceca. Le vacanze di Valentino Rossi e di tutta la sua crew si sono chiuse in ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Valentino Rossi - serve una svolta per allontanare il ritiro. E intanto la Yamaha pensa a Quartararo… : Per Valentino Rossi queste vacanze estive che si stanno andando a concludere, dato che nel fine settimana si correrà il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, sono state tra le più complicate della sua lunghissima carriera. Il “Dottore”, infatti, ha vissuto queste settimane con numerosi pensieri e quesiti non risolti. La sua situazione in Yamaha non decolla, per usare un largo giro di parole, e la fine del suo contratto nel ...

MotoGp – Paolo Simoncelli e la forza di Valentino Rossi : “la vita è una parabola - ma…” : Paolo Simoncelli e le difficoltà di Valentino Rossi: le parole del papà del Sic sul Dottore E’ stato presentato oggi il progetto RideOnColors, durante il quale è stato svelato il nuovo manifesto del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini dedicato al 40° compleanno di Valentino Rossi. Proprio del Dottore ha parlato a margine dell’evento Paolo Simoncelli, analizzando il periodo complicato che il nove volte campione del mondo ...

MotoGp – Presentato il progetto #RideOnColors : svelato il manifesto di Drudi che celebra i 40 anni di Valentino Rossi [GALLERY] : Presentato oggi a Milano #RideOnColors, il progetto della Riders’ Land in vista del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini. Il manifesto firmato da ALDO Drudi quest’anno celebra i 40 anni di Valentino Rossi e conclude la gigantesca opera grafica immaginata nel 2017 È stato Presentato oggi al Boga Space di Milano #RideOnColors, il progetto di THE RIDERS’ LAND voluto e promosso da Visit Romagna per “colorare” il GRAN ...

MotoGP - GP Misano 2019 : una curva del circuito riprodurrà un’immagine di Valentino Rossi per i suoi 40 anni : Sarà un GP di Misano (13-15 settembre) molto speciale per Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha, 40enne doc della classe MotoGP, riceverà un omaggio molto speciale. In una curva del tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, vi sarà un poter del “Dottore” realizzato da Aldo Drudi, noto per la collaborazione con Valentino relativamente ai disegni speciali del suo casco. “Ho ridisegnato e colorato a mano una ...

“Il matrimonio più bello di sempre!” - Cesare Cremonini alle nozze di Uccio : dagli scatti con Valentino Rossi ai canti a squarciagola [FOTO] : Cesare Cremonini pazzo di gioia al matrimonio di Uccio e Pamela: il cantante italiano divertito al fianco di Valentino Rossi La VR46 ha festeggiato ieri il matrimonio di Uccio Salucci e la sua bella Pamela. Il braccio destro e amico di vecchissima data di Valentino Rossi è convolato a nozze con la sua compagna e madre della piccola Aurora. Non poteva di certo mancare il Dottore, che ha accompagnato in chiesa, in Ferrari, sotto la pioggia, ...

MotoGp - Quartararo lancia il guanto di sfida a Valentino Rossi : il francese ‘dichiara guerra’ al Dottore : Il pilota francese ha fatto un bilancio della prima parte di stagione, soffermandosi poi anche sul rapporto con Valentino Rossi Un inizio di stagione da urlo per Fabio Quartararo che, al suo primo Mondiale di MotoGp, sta bruciando le tappe. Tre pole position, due podi e il record di pilota più giovane ad ottenere il miglior tempo in qualifica: niente male per un ragazzo affacciatosi quest’anno per la prima volta in classe ...

La sincerità sui problemi Yamaha e l’aneddoto su un baby-Valentino - Graziano Rossi svela : “l’ultima volta che gli ho dato un consiglio aveva 10 anni e…” : A tutto Graziano Rossi, dalla corsa al decimo titolo al simpatico aneddoto su un baby-Valentino sicuro di sè Finalmente i piloti della MotoGp tornano in pista: si correrà domenica il primo Gp della seconda metà della stagione 2019, a Brno. Dopo la pausa estiva i campioni delle due ruote sono motivati a far bene: c’è chi, come Marc Marquez, andrà a caccia di conferme, per aumentare il vantaggio sui rivali in classifica, chi invece, ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : riprende il Mondiale dopo la pausa estiva. Dovizioso e Valentino Rossi devono ritrovarsi : Le vacanze estive per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2019 si stanno ufficialmente concludendo. Alcuni piloti le hanno vissute in maniera serena cercando di ricaricare le pile. Tra questi, senza alcun dubbio, non possiamo che citare Marc Marquez, ormai lanciatissimo verso l’ennesimo titolo iridato, Alex Rins, Fabio Quartararo e Maverick Vinales, sempre più costantemente ai piani alti delle classifica, ed il nostro Danilo Petrucci, ...

Ferrari e abito elegante - giornata speciale per Valentino Rossi : il Dottore testimone al matrimonio di Uccio [FOTO E VIDEO] : Il migliore amico di Valentino Rossi ha sposato oggi la compagna Pamela Severini, scegliendo proprio il Dottore come testimone giornata speciale per Valentino Rossi, testimone di nozze di Alessio Salucci, suo migliore amico sposatosi oggi a Tavullia con la compagna Pamela Severini. Il Dottore è arrivato alle 15.30 in chiesa a bordo della sua Ferrari, accompagnato dalla splendida fidanzata Francesca. Papillon e abito elegantissimo per il ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi - Marquez sicuro : “continuerà! Non ci credo finchè…” : Marc Marquez ha le idee chiare: Dalle difficoltà di Jorge Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi La pausa estiva della MotoGp è terminata: inizia domani una nuova settimana di gara, che partirà giovedì a Brno con la conferenza stampa dei piloti per concludersi, dopo prove e qualifiche, col Gp della Repubblica Ceca di domenica 4 agosto. Tutti i piloti hanno diviso le loro vacanze tra momenti di relax con amici, fidanzate e familiari e altri ...

MotoGP 2019 - l’entourage di Valentino Rossi smentisce il ritiro del Dottore : “Proseguirà almeno fino al 2020” : Il Mondiale MotoGP è in vacanza, i piloti si stanno godendo un po’ di meritato riposo e stanno ricaricando le pile dopo una prima parte di stagione davvero molto intensa. Il campionato tornerà alla ribalta soltanto nel weekend del 2-4 agosto con il GP di Repubblica Ceca e nelle ultime settimane ha tenuto banco il tema del possibile ritiro di Valentino Rossi. Il Dottore sta avendo un rendimento altalenante, ha raccolto due secondi posti ...

MotoGp – Ritiro Valentino Rossi - la verità di Albi Tebaldi : “la Yamaha non è solo Jarvis - ma…” : Alberto Tebaldi, braccio destro di Valentino Rossi, commenta le voci di un possibile Ritiro del Dottore e le recenti affermazioni di Lin Jarvis: la verità del collaboratore del pilota Yamaha In attesa di vedere i campioni della MotoGp nuovamente in pista, domenica pRossima a Brno, durante la pausa estiva a farla da padrone sono stati i rumors riguardanti un possibile ed imminente Ritiro di Valentino Rossi. Il Dottore non sta affrontando un ...