Valentina Pivati | l’influencer chiede una cena gratis al ristorante ma viene respinta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Unain cambio di qualche post sui social. È la proposta che ha fatto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ora influencer con 176mila followers su Instagram,, alIl Principe Granatelli di Mazara del Vallo, in Sicilia. Una richiesta che è stataal mittente dallo staff del locale. “Buonasera, mi chiamo-aveva scritto in un post destinato al– e grazie ad un programma televisivo sono cresciuta sulla piattaforma social, in particolare su Instagram, iniziando così un lavoro di influencer. Ad agosto sarò in Sicilia e mivo se vi interesserebbe, in cambio di pubblicità, ospitare me ed il mio compagno per una. In attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti.”. “Il nuovo modo per farsi le vacanze a sbafo“, avevano risposto subito dalin un primo post ...

