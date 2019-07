Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) “Non sappiamo perché, lui solo poteva saperlo...”. Nelle parole del comandante Provinciale dei carabinieri di Roma Francesco Gargaro si intuisce qual è il mistero più grande dietro la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Alla fine di una tesa e delicata conferenza stampa al Comando provinciale dei Carabinieri di Roma, in una calca di più di duecento giornalisti anche stranieri, resta infatti un punto interrogativo: se l’dei carabinieri in borghese è stata eseguita pere secondo le regolari procedure, perché ènel sangue del vicebrigadiere?Il dettaglio nuovo svelato al Comando di San Lorenzo in Lucina alla presenza del procuratore reggente di Roma Michele Prestipino e del procuratore Nunzia D’Elia riguarda proprio Cerciello. Il carabiniere, prima di prendere servizio la sera tra il ...

EmilioBerettaF1 : Un'operazione 'condotta bene' ma finita male (di C. Paudice) - HuffPostItalia : Un'operazione 'condotta bene' ma finita male - Apollon65601171 : RT @Mr_Ozymandias: Tracce dell'Operazione Blue Moon si ebbero nel 1970, durante un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri, che portò… -