Una Vita anticipazioni puntate settimana dal 5 all' 11 agosto | Inigo ha ingannato Leonor

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) La lunga estate che stiamo vivendo verrà arricchita da Una, la soap iberica verrà trasmessa da lunedì 5al posto di Beautiful che andrà in ferie. Grazie agli episodi di doppia durata la telenovela di Aurora Guerra verrà trasmessa da Canale 5 con inizio alle 13:40 fino alle 14:40. Arturo non accetterà la sua progressiva malattia e tenterà il suicidio mentre verranno a galla novità sull'Alday senior. Un uomo misterioso seguirà ovunque Silvia e finalmente Blanca saprà che Moises è stato ritrovato. Una, i giovani Alday si preoccupano per l'anziano padre Diego sarà molto preoccupato per le condizioni del padre che a lui risulta ricoverato in una clinica Svizzera per farsi curare. Samuel, dopo avere saputo le intenzioni del fratello, si offrirà di partire al suo posto. Il più giovane degli Alday è a conoscenza che il marito di Ursula non è mai entrato in ...

