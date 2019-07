Un po’ di Hotel Artemis | il film di fantascienza con Jodie Foster

Fonte : wired

(Di martedì 30 luglio 2019) In un futuro non troppo lontano – siamo nel 2028 – l’uomo finirà vittima della sua voglia di soldi fino a farsi la guerra per ottenere la risorsa più importante di tutte: l’acqua. Succede così – in, ildi Drew Pearce in uscita nelle sale italiane il 1 agosto – che l’oro bianco è stato privatizzato e a Los Angeles va in scena una dura lotta tra polizia e civili, ma tra tafferugli e violenze in una città sotto assedio si aggirano quattro criminali, reduci da uno scontro a fuoco innescato per una rapina mancata, che sono a caccia di un rifugio. L’unica speranza di sopravvivenza per il gruppo è trovare un luogo di cui conoscono solo dettagli, perché si tratta di unriservato a criminali. La storia diruota attorno alla donna che guida il pronto soccorso,; è lei che organizza tutto e si adopera per le cure dei criminali per mantenere alta ...

MilanoCitExpo : Un po’ di Hotel Artemis, il film sci-fi con Jodie Foster #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Toni_ct_1 : RT @RMRenee78: Per me un cappuccino, una colazione da hotel, un giro ad anello sopra ad montagna e un po' di sole. È martedì. Buongiorno!! - claudio_maghini : @GiorgiaMeloni non ti domandi cosa faceva l’amico del tuo compare di merende all’hotel metropol di Mosca, ma ti mer… -