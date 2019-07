Un funzionario del consolato Usa ha visitato i due americani arrestati

Fonte : agi

(Di martedì 30 luglio 2019) Undelamericano di Roma haa Regina Coeli Finnegan Elder e Gabriel Natale-Hjorth, i due giovanitre giorni fa per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Ai due ilsta fornendo assistenza, secondo quanto ha riferito l'ambasciata Usa.

minGiustizia : +++ LA MACCHINA DELLA GIUSTIZIA RIPARTE! +++ Da oggi e per i prossimi 45 giorni si terranno i “click days” per par… - MassimGiannini : RT @Agenzia_Italia: Tre giorni dopo l'arresto un funzionario del consolato Usa ha visitato i due sospettati per l'omicidio di #MarioCerciel… - cronachecampane : Funzionario del Consolato americano visita in carcere i due giovani assassini del… -