Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 16 | 10

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di Roberta Frascarelli conto alla rovescia per aderire alla pace fiscale mercoledì 31 luglio infatti è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle di saldo e stralcio I 220 che consentono di pagare l’importo delle somme dovute in forma già l’ho fatta l’ho riapertura dei termini fino alla fine di luglio riguarda i debiti che ...

Calciomercato Juventus news/ Moise Kean all'Everton per 40 milioni - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus news, le ultime notizie: Moise Kean all'Everton per 40 milioni di euro, si sblocca in uscita il mercato bianconero. E su Lukaku..

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sto Roberta Frascarelli un bimbo di 6 anni una bambina di 13 anni uomo sui venti sono le vittime della sparatoria al Giro yarlett Festival lo afferma la polizia Secondo me quando i sorrisi sono 12 la giornale sullo stato delle indagini gli agenti precisano che non è ancora chiaro cosa abbia spinto il killer 19 n Santina William ulangan ad agire anche il killer è morto sotto i colpi ...

Tav Ultime Notizie : Di Maio “Lega non ha i numero per andare da sola” : Tav ultime notizie: Di Maio “Lega non ha i numero per andare da sola” Continuano a piovere le dichiarazioni sulla tav. Dopo l’ok di Conte è scoppiata l’ennesima crisi interna alla coalizione di governo con la Lega che, per ora, vince tanto sul fronte delle politiche messe in atto sia su quello squisitamente elettorale. Tav, ultime notizie: una battaglia decisiva per i 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle cerca di correre ai ripari ...

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione Roberta Frascarelli a volte dobbiamo subire l’atteggiamento della Lega che insopportabile ma dopo le elezioni non avevamo alternativo andavamo all’opposizione cercavamo di portare a casa il più possibile nei peggiori condizioni ogni volta che si deve approvare un provvedimento in Parlamento il PDM ci dobbiamo sedere un cavolo io con te e quell’altro l’hai dobbiamo ...

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli commozione e rabbia Somma Vesuviana e funerali di Mario Circello reggae carabiniere ucciso con 11 coltellate a Roma la chiesa di Santa Croce è stata la stessa dove un mese e mezzo fa aveva sposato la fidanzata Rosa Maria sulla bara la foto del matrimonio è una maglia del Napoli di tuoi Mario era appassionato e chi foto a volte dobbiamo dire l’atteggiamento della ...

Scuola - assunzioni docenti 2019/20 Ultime Notizie : Malpezzi sbotta ‘Cosa ci sta a fare Bussetti?’ : Simona Flavia Malpezzi ha duramente criticato, sulla propria pagina Facebook, l’operato dell’attuale ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, anche e soprattutto in merito alle prossime immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020. Il ‘taglio’ di 5000 docenti operato dal Mef rispetto al numero indicato da Bussetti viene ritenuto inaccettabile anche e soprattutto in considerazione ...

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio oggi in conferenza stampa al comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri verranno Resi maggiori dettagli in merito alle indagini sull’omicidio a Roma del Carabiniere Cerciello Rega Intanto ieri a Somma Vesuviana e sono celebrati i funerali del vicebrigadiere il comandante dell’arma che ha invitato a ...

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale 1 Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio maggiori dettagli in merito alle indagini sull’omicidio a Roma del Carabiniere Cerciello Rega verranno Resi noti oggi in conferenza stampa in programma al comando provinciale dell’arma ieri a Somma Vesuviana i funerali del vice brigadiere generale dell’arma Nistri ha invitato a fermare le polemiche evitiamo ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 sanità e PA - Cisl lancia l’allarme : Pensioni ultime notizie: Quota 100 sanità e PA, Cisl lancia l’allarme La Cisl FP IrpiniaSannio, per voce del suo segretario generale Antonio Santacroce, ha recentemente denunciato un problema generato dall’introduzione di Quota 100 e che investe i settori della sanità, nonché degli enti locali e centralizzati. Proprio in questi comparti, moltissimi soggetti andranno in pensione a 62 anni di età e 38 anni di contributi sfruttando la ...

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Cavani 'corteggiato' dagli uruguagi - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, le ultime notizie: Cavani in contatto coi nerazzurri per il suo possibile passaggio a Milano: scambio con Icardi?

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della azione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio una folla commossa ha dato ieri l’ultimo saluto a Somma Vesuviana a Mario Circello regga il vice brigadiere Carabinieri ucciso a Roma il comandante dell’arma Nistri ha invitato a fermare le polemiche evitiamo la dodicesima accoltellata a Mario ha detto la moglie Rosa Maria a letto tra le lacrime un testo sull’ essere ...