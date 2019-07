Fonte : ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2019) Per pagare e perc’è sempre tempo, dice un antico proverbio. Ma non al. Dove èdal 15al 2 settembre e tutti i sabati e domeniche e festivi infrasettimanali del mese di. Lo dice la V Municipalità, nel suo avviso di chiusura degliper ferie. L’o Stato Civile Morti, nei giorni elencati, è chiuso. Non va meglio per chi si deve sposare, anzi, addirittura peggio. Il proverbio, in questo caso, recita:”Di venere e di marte non ci si sposa e non si parte”. Al, invece, è proibitodal 1 al 23. Così come è proibito, negli stessi giorni. Le dichiarazioni di nascita e di morte vengono dirottate alla 8a Municipalità, che fa capo a Chiaiano. Nessuna indicazione, invece, per chi decide di. Forse perché, di questi tempi, è già da considerare un eroe chi sceglie di farlo, dunque, ...

napolista : Uffici chiusi: al Vomero, ad agosto, è vietato morire (anche nascere e sposarsi) Lo stabilisce l’orario di chiusura… - saccintoantonio : I nostri uffici resteranno chiusi dal 4 al 25 agosto compresi. Per vendere e comprare, scegli L'IMMOBILIARE… - assostampafvg : Uffici #AssostampaFvg chiusi dal 2 al 23 agosto -