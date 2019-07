Fonte : ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2019) L’inter vuole Lukaku, ma la Juve è in pole nella trattativa con il Manchester United. L’alternativa al belga potrebbe essere Edinson, che è legato da contratto con il Psg per un altro anno soltanto a 12di euro. L’Inter si è informata con l’agente del Matador, in attesa che Lukaku scelga. Secondo quanto riporta, una trattativa tra i nerazzurri ec’è già stata prima che si aprisse la pista Lukaku ma non ha mai preso seriamente il via. Si ipotizzava uno scambio con Icardi ma Al-Khelaifi non è mai stato troppo convinto, sia per il campionato in ombra giocato dall’argentino, sia perché lo stesso Icardi voleva restare in Italia. Nel nuovo contatto tra le parti, però, si è parlato solo di Edinson. Niente scambio, quindi. Il Matador non disdegnerebbe la possibilità di sbarcare a Milano, soprattutto se l’Inter ...

TuttoMercatoWeb : Juve, dall'Inghilterra: Kean apre le porte all'ipotesi Everton - napolista : Tuttomercatoweb: Ipotesi Cavani all’Inter. Il Psg lo valuta 40 milioni C’era già stata una trattativa, prima che si… - GIUSPEDU : RT @TuttoMercatoWeb: Juve, dall'Inghilterra: Kean apre le porte all'ipotesi Everton -