Turandot | un’opera premiata in teatro e alle urne

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) In occasione delle Elezioni europee del 2019, la Lega aveva messo in disparte il verdiano Va’ pensiero, il coro ebraico del Nabucco con cui la Lega Nord per l’Indipendenza della Padania chiudeva i comizi da tempo. Un coro solenne che termina con una esclamazione dal suono poco popolare, oggi: “Virtù!”. Come colonna sonora della vittoriosa campagna elettorale aveva invece scelto Nessun dorma, celebre aria delladi Puccini. Forse per il finale scaramantico: “Vincerò!”. O perché, durante la campagna elettorale del 2016, Donald Trump iniziava i suoi comizi con la stessa aria d’opera. E, in entrambi i casi, il responso delleha premiato la svolta pucciniana. Nessun dorma è una romanza vischiosa. Il cuore di una fiaba persiana assai insidiosa, già raccontata ada Carlo Gozzi nel 700 e poi ripresa da Friedrich Schiller nell’800 per le ...

