Trovato morto sugli scogli Rafael Baroni | diciannovenne scomparso ad Andora

Catania - riTrovato morto il sub 64enne disperso da ieri 29 luglio in mare : Paolo Finocchiaro, di 64 anni, era scomparso ieri 29 luglio nelle acque del porto di Catania, dove intorno alle ore 17:00 si era recato per una battuta di pesca. Non era la prima volta che si immergeva in quella zona, quella del lato est del porto del capoluogo etneo. Purtroppo, per cause tutt'ora in corso di accertamento, pare che il subacqueo abbia avuto dei problemi a risalire in superficie, in quanto in mare c'erano delle onde molto alte, ...

Bimbo di 2 anni Trovato morto in un van nel parcheggio dell’asilo : “Lasciato ore sotto al sole” : Un Bimbo di 2 anni è stato trovato morto nel retro di un furgone parcheggiato di fronte ad un asilo nido ad Oakland Park, in Florida: il piccolo sarebbe stato ucciso da un colpo di calore, dopo essere rimasto per ore sotto al sole cocente, ma indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo. È il 24esimo decesso del genere negli Stati Uniti nel 2019.

Avellino - uomo Trovato morto in piscina. Il cadavere scoperto dal proprietario della villa : Questa mattina, nella piscina di un'abitazione di Senerchia provincia di Avellino, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un anziano, ancora da identificare. A trovare il...

Catania - va a fare un’immersione ma scompare tra le onde : Trovato morto sub disperso : È stato trovato morto Paolo Finocchiaro, il 64enne disperso da ieri nel mare di Catania dopo essere uscito a fare un'immersione. A dare l'allarme è stata la famiglia non vedendolo rincasare. Il cadavere è stato rinvenuto dopo ore di ricerca nel lato est del molo di levante del porto del capoluogo etneo. Forse un malore o un errore di valutazione tra le cause della tragedia.

Catania. Il sub Mauro Finocchiaro Trovato morto nel lato est del Molo di Levante : E’ stato trovato nel lato est del Molo di Levante del porto di Catania il corpo di Mauro Finocchiaro. Il

Trovato morto Matteo - il 19enne scomparso dopo essersi tuffato con un amico tra le onde : Matteo Ubaldi, il 19enne di Spoleto disperso da ieri nel mare in burrasca del Salento nella zona di Porto Cesareo, è stato Trovato senza vita dai soccorritori dopo ore di ricerche. Il giovane si trovava in Puglia in vacanza per festeggiare il diploma. Insieme a lui c'era anche un amico, che è stato recuperato sano e salvo.

Anziano travolto dal fango ad Arezzo : riTrovato morto : Luca Sablone Era disperso dal pomeriggio di sabato: il corpo senza vita è stato rinvenuto in una frazione di Arezzo poco dopo le 8 di domenica Il maltempo continua a provocare danni e morti. Questa mattina ad Arezzo è stato trovato il cadavere di un uomo di 75 anni, di cui non vi era più alcuna traccia a partire dal pomeriggio delle giornata di ieri, sabato 27 luglio: le ricerche sono giunte dunque al termine dopo un'intera nottata ...

Maltempo - Trovato morto anziano disperso : 10.07 E' stato ritrovato morto l'uomo di 72 anni disperso dalla serata di ieri a Arezzo, nella frazione di Olmo. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno ritrovato l'auto del 72enne vuota nei pressi di un sottopasso delle Ristradelle, nella tarda serata, mentre il corpo senza vita dell'anziano è stato ritrovato nei pressi del campo sportivo di Olmo stamane intorno alle 8.

Maltempo flagella l’Italia - Trovato morto l’uomo disperso ad Arezzo : travolto dal fango : Il Maltempo flagella l’Italia. Agli allagamenti registrati in gran parte del Centro-Nord si aggiungono nubifragi che stanno imperversando in gran parte del Centro. Si contano anche delle vittime: una donna è morta nella notte dopo essere stata sbalzata via con la sua auto a Fiumicino, alle porte di Roma. Ad Arezzo è stato trovato morto un uomo di settantadue anni.

Trovato morto durante il campus estivo : disposta l’autopsia - la vittima è un 14enne : Un ragazzo di 14 anni di Roma, Riccardo, è morto a causa di un malore mentre si trovava con altri ragazzi vicino Perugia per un campus estivo. Il giovane sarebbe stato poco bene per tutta la giornata ed è poi morto la stessa notte. Sul corpo del ragazzo è stata disposta l'autopsia per cercare di capire se si è trattato di un malore improvviso o se soffrisse di altre patologie non conosciute ai genitori.Continua a leggere

Usa : 25enne scomparso da 10 anni riTrovato morto dietro frigo di un supermarket : Larry Ely Murillo-Moncada, il venticinquenne scomparso nel nulla nel novembre 2009, è stato ritrovato morto dietro ad un frigorifero del supermarket dove lavorava. Il ragazzo, che viveva con i genitori a Council Bluffs (capoluogo della contea di Pottawattamie, in Iowa) era uscito dalla sua abitazione in evidente stato confusionale. Per quasi 10 anni, parenti ed amici lo hanno cercato dovunque: "Dov'è andato? Cosa può essergli successo?" si sono ...

Trovato morto 25enne scomparso 10 anni fa : era rimasto incastrato dietro a un frigorifero : Larry Ely Murillo-Moncada, scomparso da casa dieci anni fa, è stato Trovato morto dietro al frigorifero di un supermercato in Iowa. Stando a quanto riportato da People, il giorno in cui è accaduto l’incidente mortale, Murillo-Moncada, che era affetto da disturbi comportamentali ed era uscito di casa senza scarpe e senza prendere l’auto nonostante ci fosse una forte tempesta di neve. Larry si sarebbe arrampicato sopra al frigorifero ...

Un 25enne scomparso 10 anni fa è stato riTrovato morto - incastrato dietro ad un frigo : È stato ritrovato il corpo di Larry Ely Murillo-Moncada, a 10 anni dalla sua scomparsa, dietro al frigorifero del supermarket “No Frills” dove lavorava. Aveva 25 anni quando, nel 2009, era uscito arrabbiato di casa senza tornarci mai più. Lo riporta il People. All’epoca il ragazzo si stava sottoponendo ad una cura, ed era solito avere comportamenti irrazionali. Secondo il sergente Danielson, il giorno della ...

Incidente Trecate - motociclista cade in una risaia : riTrovato morto solo questa mattina : L'Incidente è avvenuto nella notte sulla Strada Provinciale 4. L'allarme è stato dato alle 6.30 di questa mattina da un'automobilista che ha notato la moto fuori strada. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per l'uomo non c'era più nulla da fare.Continua a leggere