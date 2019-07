Tre reazioni gravi su 100 mila dosi | I vaccini sono sicuri

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Giorgia Baroncini Secondo il rapporto Aifa, la frequenza delle segnalazioni relative aavversecorrelabili è di 3 eventi ogni 100.000Nel 2018, in presenza di un aumento delle coperture e dellesomministrate (quasi 18 milioni)stati segnalati pochissimeavversedae nessun decesso ritenuto almeno potenzialmente correlabile con l'immunizzazione. Lo ha rilevato il Rapportodell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Al sistema di farmacovigilanza dell'Aifaarrivate 7.267 segnalazioni diavverse ai. La maggior parte delle sospetteavverse è segnalata come "non grave" (82,4%, 5.988 casi), mentre il 16.5% (1.202 casi) riferisce eventi definiti "", e nell'1,1% dei casi latà non è definita. In particolare, su un totale di circa 18 milioni disomministrate nel Paese lo scorso ...

