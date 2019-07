Traffico Roma del 30-07-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 30-07-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E QUELLO DELLA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ESTERNA, A TRATTI SI RALLENTA CON CODE, TRA L’USCITA PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA RomaNINA; TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA, VERSO IL RACCORDO PER I LAVORI E LA CHIUSURA DI VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA, RIPERCUSSIONI DI ...

Traffico Roma del 30-07-2019 ore 18 : 00 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA. BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOnE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA VIA ...

Traffico Roma del 30-07-2019 ore 17 : 00 : BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI AL Traffico SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE ETIOPIA ALL’ALTEZZA DI VIA TEMBIEN,, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI E UN TERZO ...

Traffico Roma del 30-07-2019 ore 14 : 30 : PER LAVORI CHIUSA VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA. RIPERCUSSIONI DI Traffico SULLA VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V. DEVIATE LE LINEE BUS TPL 98, 881, 889 E 892. RALLENTAMENTI IN VIA AURELIA, PER LAVORI ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE AURELIA, IN DIREZIONE GRA IL TRASPORTO: PER IL GUASTO AD UN TRAM IN VIALE ROSSINI, TRA PIAZZA GALENO E PIAZZA RISORGIMENTO INTERROTTO IL SERVIZIO DELLE LINEE 3 E 19 IN DIREZIONE DI VALLE ...

Traffico Roma del 30-07-2019 ore 12 : 30 : RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E LAURENTINA VERSO LA PONTINA. MA A PROVOCARE MAGGIORI DISAGI IN QUESTO MOMENTO SONO LAVORI IN CORSO. LAVORI IN DIVERSE STRADE. I LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE NEL TRATTO VIA DEI CAMPI SPORTIVI-CORSO FRANCIA. SI PROCEDE IN CODA IN VIA DI CASAL DEL MARMO TRA OTTAVIA E IL RACCORDO ANULARE. SULLA VIA AURELIA IL RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI ...

Traffico Roma del 30-07-2019 ore 10 : 30 : SULLA VIA AURELIA DISAGI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA VIA AURELIA ANTICA: VERSO CORNELIA E PIAZZA IRNERIO È UN INCIDENTE PROVOCARE RIPERCUSSIONI, MENTRE IN USCITA DA Roma È UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A RALLENTARE IL Traffico. NELLE VICINANZE DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALTEZZA VIA DI BRAVETTA. E POCO PIÙ AVANTI, NEI PRESSI DI VIA DI TORRE ROSSA, SI RALLENTA A SEGUITO DI LAVORI IN CORSO. ALL’EUR INCIDENTE ...

